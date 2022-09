Tension à Kintinian : Incendie, pillage au domicile du maire..."introuvable"

SIGUIRI-La sous-préfecture de Kintinian, connaît des troubles depuis ce week-end. La tension s’est aggravée ce lundi 19 septembre 2022 dans cette localité aurifère relevant de la préfecture de Siguiri, en Haute Guinée.

Des jeunes manifestants ont investi les rues pour demander le départ pur et simple du conseil communal dirigé par Balla Camara qu’ils accusent de malversations financières.

Joint au téléphone par notre correspondant régional basé dans la savane guinéenne, un jeune de la commune rurale de Kintinian explique les raisons de cette manifestation.

« On a investi les rues aujourd’hui pour demander le départ du conseil communal. Ils ne font que détourner les biens de la collectivité pour autres besoins. C’est pourquoi on veut leur dissolution. On ne reculera pas jusqu’à leur départ », a dardé ce jeune frondeur.

Dans cette protestation, le domicile de l’actuel maire de la commune rurale de Kintinian, a été saccagé. Son véhicule a été caillassé, des motos lui appartenant ont été aussi brûlés par des jeunes manifestants.

Des journalistes ont aussi payé les frais de cette grogne. Certains, blessés, d’autres, leurs engins roulants ont été brûlés par une foule hystérique.

Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser les manifestant à coups de gaz lacrymogènes. Pour l'heure, le maire mis en cause reste introuvable.

Facély Sano

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kankan