La Compagnie des Bauxites de Guinée SA recherche pour son site de Sangarédi un (01) Gestionnaire Contrat Projet Nord Cogon Externe (H/F)

La Compagnie des Bauxites de Guinée « CBG » est un leader mondial dans l’industrie de bauxite métallurgique. Elle valorise des mines situées au nord-ouest de la République de Guinée. Elle produit et exporte plus de 15 millions de tonnes de bauxite de qualité Supérieure par an. Dans le cadre de ses activités, elle recherche pour son site de Sangarédi un (01) Gestionnaire Contrat Projet Nord Cogon EXTERNE (H/F). Merci de lire ci-dessous les détails.