Inondations à Conakry : 3 morts, 2576 personnes affectées...Mory Condé annonce des mesures fortes

CONAKRY-Trois personnes ont trouvé la mort à Conakry suite à la forte pluie qui s’est battue dans la soirée du samedi 17 septembre dans le Grand Conakry, selon un bilan officiel fourni ce lundi 19 septembre 2022 par le ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation.

Ces fortes précipitations ont provoqué des inondations. Selon la note du ministre Mory Condé, 2576 personnes ont été affectées par ces inondations dont 137 enfants de moins de 10 ans dans 604 ménages dans le Grand Conakry.

Le bilan humain quant à lui s’est alourdi à trois (3) cas de morts dont 2 par électrocution dans la commune de Matoto et un corps retrouvé dans l'eau à Kipé dans la commune de Ratoma.

Le Gouvernement a présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées et annonce que des mesures seront prises dans les jours à venir par rapport aux constructions anarchiques et encombrants de toutes natures obstruant les passages d'eau.

Numéro vert 18

En cas d'inondation, le Gouvernement recommande aux populations de couper immédiatement le courant électrique à travers les disjoncteurs et limiter au strict nécessaire les déplacements des enfants et des personnes posant un handicap. Et en cas de nécessité, appelez les services de secours de la Protection Civile au Numéro vert 18.

