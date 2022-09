Tragédie routière à Kouroussa : Les révélations choc d’un rescapé…

KOUROUSSA- C’est un témoignage choc qui jette la lumière sur les circonstances dans lesquelles l’accident qui a coûté la vie à treize personnes s’est produit à Kouroussa dans la nuit jeudi à vendredi 16 septembre 2022. Bangaly Condé, rescapé est encore sous le choc. Témoignage.

"Lors de notre départ, on a dit au chauffeur d'aller doucement parce que la distance n'est pas aussi longue que ça. Hélas, il n'a pas écouté. Il a continué à rouler à vive allure. Il a même tapé deux dos d'âne ce qui a tordu la gente d'un des pneus. A l'entrée de Kouroussa, il est entré en collision avec le camion. Ils étaient tous les deux en excès de vitesse. Il y avait un bidon d’essence dans le véhicule. Quand il y a eu le choc, le bidon a explosé et l'essence a attisé les flammes", explique Bangaly Condé, rescapé interrogé dans son lit d’hospitalisation dans préfecture de Kouroussa.

Poursuivant, ce survivant revient sur les circonstances dans lesquelles, il s'est sauvé et a sauvé la vie d’autres enfants.



"Moi j'ai réussi à sortir avec les deux enfants qui étaient assis sur mon pied, après j'ai tiré ma femme pour la faire sortir du véhicule. Je suis resté en train d'essayer de sauver des gens quand l'un des pneus du mini-bus a explosé. Le feu a pris de l'ampleur. Donc je me suis retiré et j'ai dit aux gens de venir m'aider. Ce qui est regrettable, il y avait des gens qui ne faisaient que filmer pour publier sur Facebook. Je leur ai dit de laisser ça d'abord et de venir m'aider à faire sortir les blessés, mais personne ne m'a aidé. C'est ainsi que la police est venue", a-t-il témoigné.

Le chauffeur du véhicule était en état d’ébriété, selon d’autres témoignages. Une bouteille d’alcool « bière » aurait trouvé dans la cabine. Les victimes d’une même famille, toutes presque complètement calcinées, ont été inhumées dans une « fosse commune ». Cette nouvelle tragédie routière relance de plus belle la problématique de la sécurité routière en Guinée. Le Gouvernement guinéen a exprimé ses condoléances et a annoncé des mesures.

Depuis Kankan, Facely Sanoh

Correspondant régional d’Africaguinee.com