Procès 28 septembre : Voici ce que demandent les avocats de Dadis Camara…

CONAKRY-Attendu depuis treize ans, le procès des auteurs présumés du massacre du 28 septembre 2009, va s’ouvrir le 28 septembre prochain à Conakry.

L’annonce a été faite ce vendredi 16 septembre 2022 par le Garde des Sceaux, Charles Alphonse Wright. Une avancée qui réjouit le Collectif des Avocats du Capitaine Moussa Dadis CAMARA, un des inculpés dans ce dossier.

« Le collectif se réjouit de cette nouvelle, pour cet événement tant attendu, qui va, sans aucun doute, permettre au peuple de Guinée tout entier, d’être situé enfin sur les tenants et aboutissants de ces évènements douloureux. Ainsi, ce sera l’occasion pour le Président Moussa Dadis CAMARA de régagner son pays après plus d’une décennie d’exil forcé, parce que contraint de vivre depuis, loin de sa patrie, de sa famille et de ses amis », a indiqué le collectif dans un communiqué dans la soirée de ce vendredi.

En outre, selon les membres du collectif, ce procès permettra au Président Moussa Dadis CAMARA de livrer sa part de vérité, après tant d’années d’attentes pénibles, avec l’espoir que son innocence qu’il a toujours clamée haut et fort et partout, sera reconnue par la justice de son pays.

Convaincus que leur client obtiendra "l’acquittement pur et simple", les avocats invitent les autorités compétentes à prendre les dispositions utiles et appropriées pour le retour rapide au pays du Capitaine Moussa Dadis CAMARA.

