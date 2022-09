TotalEnergies Marketing Guinée et EDG signent une convention pour la promotion des énergies renouvelables

CONAKRY-La société TotalEnergies Marketing Guinée a signé ce mercredi, 14 septembre 2022 à Conakry, une convention de partenariat avec la société Électricité de Guinée (EDG). L'objectif de ce partenariat est de contribuer à l'amélioration de la desserte en courant électrique en Guinée à travers le développement des énergies renouvelables.

Pour faire face au défi climatique, TotalEnergies s'est engagée à promouvoir les énergies renouvelables dans les pays où elle est présente. C'est dans cette dynamique que TotalEnergies Marketing Guinée, une des filiales de TotalEnergies a décidé de collaborer avec EDG pour évaluer le potentiel et créer les conditions du développement des énergies renouvelables (hydraulique, biomasse, solaire et éolien) en République de Guinée.

Selon Adje Kacou, Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée, le protocole de convention qu'ils ont signé souscrit à la politique du Gouvernement de promouvoir le mix énergétique (hydraulique, thermique et solaire) et cadre également avec l'engagement pris d'accroître la part du renouvelable dans la production énergétique à l'horizon 2030.

« TotalEnergies souhaite également accompagner la construction et la mise en service des raffineries d'alumine en fournissant de l'énergie propre et prospecte également des projets d'énergie solaire en Haute Guinée. Voici là quelques projets d'envergures que nous comptons appuyer pour participer effectivement et efficacement à la mise en œuvre de l'immense potentiel de développement énergétique de la Guinée. Ces actions pour TotalEnergies représentent clairement une déclinaison de notre ambition climat avec pour objectifs principaux de produire 100 MW d'énergie renouvelable d'ici 2030 et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 », a indiqué le Directeur Général de TotalEnergies Marketing Guinée.

Pour sa part, Laye Sékou Camara Directeur Général de EDG a fait savoir que pour l'approvisionnement énergétique sur tout le territoire national, plusieurs projets d'envergures sont enclenchés. Le but, soutient-il, est de satisfaire à la forte croissance de la demande sur le réseau interconnecté (RIC) et la surcharge constatée au niveau des postes sources. A en croire le Directeur Général de EDG, le développement des énergies renouvelables figure au rang des priorités dans ces projets.

« Conformément aux instructions du président de la transition, chef de l'Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya, EDG a pour feuille de route la réduction de la subvention et l'amélioration des performances techniques. TotalEnergies est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions énergétiques à sa clientèle par le biais d'hydrocarbures et d'énergies renouvelables allant de l'hydroélectricité au solaire en passant par des solutions de mix énergétiques innovantes, économiques et variées. Nos deux compagnies mettront leurs potentialités pour évaluer et créer les conditions du développement des énergies renouvelables », a déclaré Laye Sékou Camara.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 623 06 56 23