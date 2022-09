Sport communautaire à Boke : La CBG offre près de 300 millions à la jeunesse locale

Kamsar – 15 septembre 2022. La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG), leader mondial dans l’industrie de la bauxite a annoncé aujourd’hui avoir déboursé près de 300 millions de francs guinéens pour soutenir l’organisation de compétitions sportives communautaires à Kamsar et à Sangarédi.

Il s’agit de tournois de football, dénommés « tournois des vacanciers », et de l’haltérophilie, une discipline relativement moins connue actuellement en Guinée, mais très prisée à l’international. Ces évènements réunissent de milliers de jeunes (Femmes et Hommes) de la région, et ils contribuent à promouvoir la cohésion sociale, et à l’essor et au développement des talents sportifs des jeunes.

M. Benjamin Haba, Président du Club des Amis Haltérophiles de Kamsar, un des bénéficiaires a tenu à exprimer toute sa reconnaissance à la CBG avant de se confesser en ces termes : « Nous félicitons et remercions la CBG pour ce geste si généreux à notre égard. Ce geste est symbolique et significatif, parce que d’abord il nous permet de sortir la tête de l’eau, mais aussi il contribuera de façon significative à consolider la position de notre association et ses clubs membres qui ont donné le champion national pour l’année 2021. »

M. Mamadou Dian Diallo, Président du Sous-district de Football de Sangarédi a indiqué : « En devenant notre sponsor, la CBG s'investit pleinement au cœur d’un projet ambitieux de développement sportif et personnel de notre jeunesse. Au-delà de la dimension sportive, ce tournoi nous permet de réunir des jeunes guinéens venus de tous les horizons en vue de construire une dynamique commune de renforcement de lien de confraternité, de solidarité, de paix et d’entente entre toutes les composantes sociales du pays. Il est aussi un des meilleurs terreaux d’expression de talents, et tout ce cocktail d’ingrédients positifs contribuent au développement de la Guinée – je pense que c’est ce que la CBG a toujours fait ».

En procédant à la remise des chèques aux responsables de jeunesse, le représentant du Directeur Général, M. Sidiki Fofana, a souligné que c’était toujours un plaisir pour la CBG de soutenir les initiatives et les activités des jeunes des communautés locales. Il a relevé aussi que le sport a des avantages multiples : « D’abord c’est une activité vitale dans la promotion de la santé physique et mentale de l’homme de tout âge, mais aussi le sport contribue à raffermir les liens de fraternité entre les gens, et il consolide la paix, l’entente et la concorde sociales. »

Et M. Fofana de continuer : « …. et à mon sens, c’est ça le bonheur, d’autant plus que ceci est essentiel pour tout développement harmonieux de la société. Comme nous le savons, le sport, toutes disciplines confondues, est devenu une science et une véritable profession qui contribue considérablement au processus de création de richesse et de développement économique du monde. Et c’est pour cela qu’au niveau de la CBG, nous encourageons et nous soutenons le sport. »