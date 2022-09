Innovation : Conakry Terminal lance une application digitale pour faciliter le paiement des factures à ses clients

CONAKRY-Pour faciliter le paiement des factures à ses clients, Conakry Terminal, filiale du Groupe Bolloré a signé un partenariat avec la société de téléphonie mobile Orange Guinée.

Désormais, en lieu et place des longues files d'attente devant les guichets de paiement, les transitaires et autres clients de l’entreprise pourront effectuer leurs différentes transactions via Orange Money.

La présentation de ce nouvel outil innovant a été faite ce jeudi, 15 septembre 2022 au siège de Conakry Terminal à Kaloum.

« Ce jeudi 15 septembre 2022 marque le lancement d'une nouvelle solution digitale pour faciliter la vie à nos clients. Cette solution vise à leur permettre à partir de leurs smartphones ou ordinateurs de pouvoir procéder au paiement des factures de Conakry Terminal. L'objectif est de décongestionner les caisses et de leur faire gagner du temps.

À partir de l'application, le client peut identifier les factures de Conakry Terminal qu’il souhaite payer. Quand le paiement est effectif sur votre téléphone, vous allez recevoir un SMS qui vous indique que vos factures sont payées », a indiqué Salami Rassak directeur administratif et financier de Bolloré.

De leur côté, les clients de Conakry Terminal ont salué cette innovation qui va leur permettre de gagner du temps. Les longues files devant les guichets de paiement, c’est désormais terminé. Un grand ouf de soulagement pour les clients.

« Je pense que ce partenariat signé avec Orange va accélérer notre travail. Pour nous clients, c'est un ouf de soulagement en ce sens qu'on aura moins de temps à perdre à la caisse. Désormais, on peut effectuer nos paiements à distance et faire autre chose en même temps », s'est réjoui Mohamed Lamine Condé, un des clients de Conakry Terminal.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23