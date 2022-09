Guinée : Comment le Gouvernement compte réunir les "800 millions USD" nécessaires à l’organisation de la Can 2025 ?

CONAKRY- L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025 continue d’alimenter le débat en Guinée.

Pour pouvoir accueillir pour la première fois dans son histoire, cette messe continentale de football, la Guinée doit mettre les bouchées doubles pour réunir au moins 800 millions USD (coût global de la réalisation des infrastructures).

Comment le Gouvernement compte-t-il réunir ce montant nécessaire à l’organisation de la plus prestigieuse compétition sportive du continent africain ? Le ministre du Budget Dr Lancinè Condé a levé un coin du voile.

« Si vous prenez les 800 millions de dollars que coûte l'organisation de la CAN, notre budget est supérieur à ce montant. Ça veut dire que nous avons les moyens de réaliser les infrastructures si on décidait de les réaliser rien qu'à partir de notre budget. Et, il ne doit pas nous échapper qu'il s'agit d'un financement qui s'étale dans le temps. La CAN ce n'est pas demain, c'est en 2025. Nous avons au moins deux à trois exercices de budgétisation avant d'y être.

Ensuite, il y a le fait que nous avons défini un mécanisme de financement des 800 millions dollars définis aujourd'hui pour la réalisation de la CAN. Nous avons un mécanisme de financement qui définit ce qui doit entrer dans le budget (33%) et comment le reste va être financé (67%).

Ce mécanisme a été défini, il est en cours de discussion depuis l'administration et très certainement dans le cadre de la LFI, nous aurons l'occasion de revenir sur le financement. N'ayons aucune crainte, la CAN nous pourrons la financer. La CAN, nous avons décidé de la réaliser et nous allons le faire », a rassuré le ministre du Budget.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

