Avis d'appel d'offre International Ouvert pour l'Acquisition de Véhicules 4x4 et de Motos en faveur de la Douane, de l’ARMP et de l’UCEP

) et a l’intention d’utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre des Marchés de : Acquisition de Véhicules 4x4 et de Motos en faveur de la Douane, de l’ARMP et de l’UCEP : « Pour ce Marché, l’Emprunteur effectuera les paiements en recourant à la méthode de décaissement par Paiement Direct, comme définie dans les Directives de la Banque applicables aux Décaissements dans le cadre de Financements de Projets d’Investissement, à l’exception des paiements pour lesquels le marché stipule que le paiement sera effectué par Lettre de crédit ».

L’Unité de Coordination et d’Exécution des Projets (UCEP) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir les Véhicules 4x4 et de Motos en faveur de la Douane, de l’ARMP et de l’UCEP, constitués en deux lots ci-après :