Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG): Avis d'appel public à manifestation d'intérêt

REPUBLIQUE DE GUINEE Travail - Justice – Solidarité MINISTERE DE L’ENERGIE, DE l’HYDRAULIQUE ET DES HYDROCARBURES (MEHH) Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) Financement Banque mondiale P157782 Don N°214 -GN Avis d’Appel public à Manifestation d’Intérêt N°04/MEHH/PUEG/2022 Avis d'appel public à manifestation d'intérêt Pour la réalisation d’une mission d’ensemble portant sur : l’élaboration de la lettre de politique sectorielle ; la revue des cadres juridique, réglementaire et institutionnel ; la réalisation d’une étude tarifaire et la conception d’un modèle financier pour le secteur en préparation de la réforme de seconde génération du secteur l’eau en milieu urbain de la République de Guinée. Prestations de Consultant, Septembre 2022

La République de Guinée a obtenu en juin 2017, un don de l’Association Internationale pour le développement (IDA) d’un montant de 30 millions $ US, en vue de financer à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) entre autres l’augmentation de la capacité de production d'eau et la réhabilitation des parties obsolètes du réseau de distribution ; le renforcement institutionnel du secteur de l'eau ; la réforme institutionnelle du secteur de l'eau urbaine et la gestion du projet. Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée , à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat pour la réalisation des études stratégiques préparatoires liées à la réforme institutionnelle du secteur de l’eau potable en milieu urbain Dans cette optique, le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée (Client) appuyé par le PUEG lance cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), en vue de l’établissement d’une liste restreinte (Short liste) de cabinets à consulter, en vue de retenir un cabinet qui sera chargé de la réalisation d’une mission d’ensemble portant sur :(i) l’élaboration d’une nouvelle lettre de politique sectorielle ;(ii) la revue des cadres juridiques, règlementaire et institutionnel) ; (iii) la réalisation d’une étude tarifaire ; et (iv) la conception d’un modèle financier pour le secteur urbain de l’eau potable en République de Guinée. Par la présente, le Client invite les consultants ou bureaux d’études qualifiés à soumettre un dossier de présélection dans le cadre de la passation de marchés de services de consultant décrit ci-dessous. Les prestations du Consultant seront entre autres les suivantes, cette liste étant non exhaustive :

Prestation 1 : Elaboration d’une Lettre de Politique Sectorielle de l’eau potable

Etat des lieux et bilan de l’hydraulique urbaine (Capacité de production mise en place- Niveau de couverture des besoins-Réalisations effectuée -Population desservie – Taux d’accès global obtenu-Gap éventuel d’investissement) ; Le point sur la mobilisation de financements dans le domaine de l’hydraulique urbaine – notamment sur les goulots d’étranglement dans le cadre politique et juridique qui freinent le financement du secteur eau ; Propositions d’amélioration du cadre législatif et règlementaire ; Diagnostic du secteur (analyse des Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) sur la base d’une méthodologie acceptable ; Détermination d’un cadre de suivi-évaluation de la mise en œuvre de la lettre de politique sectorielle à travers les objectifs qui y sont fixés et les actions prévues par ladite lettre. Elaboration d’un cadre pour la projection sur une durée de 10 ans pouvant permettre l’atteinte des objectifs d’équilibre financier du secteur à moyen terme (5 à 7 ans) en matière de :

Mobilisation des financements prévus,

Paiements du service de la dette,

Charges d’exploitation prévues sur la période ;

Définition d’un cadre déclinaison des objectifs stratégiques et élaboration des plans d’actions concernant les objectifs de gestion visés en matière de :

Réduction des pertes de gestion technique et commerciale (continuité du service public de l’eau, rendements des ouvrages de production et des réseaux de distribution, transparence et traçabilité de la facturation de l’eau) ;

Potabilité de l’eau distribuée en conformité avec les normes officielles de référence (définition des fréquences des prélèvements et mise en place de procédures et d’équipements de collecte et d’analyse des échantillons prélevés)

Relations avec la clientèle (création d’un Centre d’appel, réactivité sur les réclamations des clients, etc.) ;

Entretien et maintenance périodiques des ouvrages et équipements par la mise en place de « Plans de Maintenance » (procédures et moyens matériels d’intervention et de contrôle) ;

Prestation 2 : Revue des cadres juridique, institutionnel et règlementaire du secteur urbain de l’eau

Analyse du cadre institutionnel : revue des acteurs clés-rôles et responsabilités ; Analyse du cadre juridique ; Revue du cadre règlementaire de contractualisation et des différents modèles de gestion associés : pertinence-intensité-équilibre et performances ; Analyse du dispositif administratif d’appui et de référence ; Etendue, portée et limites des politiques ; Analyse du cadre financier et fiscal applicable au secteur de l’eau ; Proposition de modèle (s) de gestion de l’hydraulique urbaine en Guinée adapté (s) et des mécanismes contractuels entre les acteurs et des projets des textes devant régir l’organisation du secteur ;

Prestation 3: Réalisation d’une étude tarifaire pour le secteur urbain de l’eau

Analyse de la grille tarifaire actuellement en vigueur ; Analyse de la demande et de la segmentation de la clientèle et identification du profil et des caractéristiques-types des différents groupes de consommateurs ; Evaluation de la demande actuelle et élaboration des prévisions d’évolution de la demande globale en eau, et par groupe de clients sur un horizon temporel 10 à 15 ans ; Analyse de la capacité et la volonté de payer des abonnés et clients potentiels ; Proposition des scénarii de tarification et de grilles tarifaires viables, détermination de leurs impacts respectifs ainsi que des mesures d’accompagnement éventuelles, si nécessaires.

Prestation 4 : Elaboration d’un modèle financier pour le secteur (la Société des Eaux de Guinée - SEG)

Mise à jour du modèle financier actuel de la SEG ; Analyse financière pluriannuelle de l’évolution du secteur notamment à travers la SEG ; Projections économiques et financières sur un horizon temporel de 10 à 15 ans ; Simulation d’indicateurs-clés du secteur à partir de paramètres et d’hypothèses à construire, expliciter et justifier ; Mécanismes de financement des besoins clés du secteur à long terme ; Scénarii de sensibilité et analyse des risques ; Formulation d’opinions factuelles ; Proposition d’une procédure de mise à jour périodique ; Manuel/Guide de l’utilisateur Formation des utilisateurs ; Le bureau de consultants ou le consortium sélectionné devra avoir un profil à la fois technique, juridique, économiste et financier. Le bureau de consultant devra se prévaloir d’une expérience spécifique d’au moins 10 ans dans la réalisation d’études stratégiques similaires. Les Consultants sont invité e s à former ou faire appel à des sous-traitants afin de compléter l’expertise manquante. Une bonne connaissance de la République de Guinée et de l’Afrique de l’Ouest est nécessaire. Pour cela, il est fortement recommandé que les consultants fassent appel à des experts ou des bureaux locaux pour compléter leur expertise. Une partie des services devra être menée sur place, et des déplacements en République de Guinée pour les consultants internationaux sont nécessaires. Des services efficaces de gestion et d'appui permanent par le siège du bureau d'études international sont à fournir pendant toute la durée de l’exécution du projet. La durée d’exécution de la mission, y compris les délais d’approbation et de validation des livrables est d’environ 6 mois (étant entendu que certaines prestations se font en parallèle). Le dossier de présélection à produire en langue française est à élaborer par rapport à

la structure et aux contenus ci-dessous. Les différents points sont à traiter dans l'ordre indiqué ci-après :

Lettre d’accompagnement indiquant le nom de la société, son adresse, la personne à contacter, son numéro de téléphone et de télécopieur et son adresse de courrier électronique ; le cas échéant, les membres du groupement sont à nommer. Présentation des entreprises (10 pages au maximum) avec, le cas échéant, des références précises par rapport à la nature, la qualité et les tâches centrales de l’entreprise. Dans le cas d’un groupement, la présentation de chacune des entreprises est nécessaire. Informations et déclarations signées :

a)Déclaration de soumettre une offre au cas où le bureau serait retenu sur la liste restreinte ; dûment datée et signée par le postulant (en cas d’un groupement de consultants cet acte est à signer par le chef de file) déclarant que le consultant va soumettre une offre au cas où il est invité à participer à l’appel d’offres.

b) Présentation des liens avec d’autres bureaux, quelle que soit leur nature, qui pourraient donner lieu à un conflit d’intérêts dans l'exécution des services proposés ; En cas d’un groupement de consultant, chaque membre du groupement doit fournir une déclaration y compris les sous-traitants, dûment signé par chacun des membres.

c) s’il s’agit d’un groupement, déclaration(s) de groupement dûment signé par l’ensemble des participants indiquant clairement le type d’association envisagé avec des bureaux internationaux et nationaux, indiquant clairement le chef de file, et comportant les déclarations d'intention des bureaux participants (pour les partenaires nationaux une télécopie de la déclaration d’intention sera suffisante) ;

d)Déclaration d’engagement. Les soumissionnaires doivent être conscients du fait que des activités frauduleuses ou de corruption entraîneront la disqualification immédiate et l'exclusion de la procédure de sélection de tout candidat contrevenant aux règles d’éthique et de transparence applicables en matière de marchés publics, sans préjudice de poursuites judiciaires. En cas d’un groupement de consultants, chaque membre du groupement doit fournir une déclaration y compris les sous-traitants, dûment signées par chaque membre.

(iv) Liste des missions de référence(voir modèle en annexe) couvrant 10 ans et réalisés strictement en rapport avec les services envisagés selon le modèle fourni en annexe, prouvant l’exécution de missions similaires, ainsi que son expérience dans la région et dans le pays. Chaque référence devra être accompagnée d’une attestation de bonne exécution du client concerné sur l’effectivité et la qualité des prestations fournies.

Les consultants intéressés sont priés de soumettre des documents conçus, clairs et significatifs et de respecter la structure susmentionnée. La non-conformité de l’expression d’intérêt à la présente invitation et/ou la présentation d'informations fausses entraînera la disqualification du soumissionnaire. Toute information inutile ouqui ne serait pas pertinente par rapport aux éléments demandés sera pénalisée.

Les dossiers de présélection doivent être remis au plus tard le 12Octobre 2022 à 10h30sous la forme suivante :

Un (1) original, trois (3) copies en format papier du dossier de présélection ainsi qu’une(2) copies électroniques sur CD, ou USB à l’adresse mentionnée ci-dessous :

Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des

Hydrocarbures (MEHH, service Passation de

Marchés sis à Almamya Commune de Kaloum

République de Guinée

Tel : +224622 21 80 06 Email : boubamie074@gmail.com

L’ouverture des manifestations d’intérêt se fera le même jour et à 11h 30, à l’adresse indiquée ci-dessus.

La date et l’heure de remise de l’original du dossier de présélection au Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures – Service Passation de Marchés sera la date et l’heure de remise officielle de la candidature. Les postulants qui ne respectent pas la date limite de remise des candidatures seront exclus de l’évaluation des dossiers de présélection. Les dossiers de candidature seront déposés contre remises d’un accusé de réception indiquant la date et l’heure de remise Le Client pourra à tout moment clarifier le contenu de la présente invitation, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une réponse donnée à un consultant intéressé ayant demandé une précision. De telles précisions seront transmises par écrit, c.-à-d. par télécopie ou par courrier électronique, à tous les intéressés ayant informé le Client de leur participation. Toute demande de clarification ou question de la part des soumissionnaires est à effectuer sous forme écrite (Email, fax, courrier) au plus tard 15 jours avant la date limite de soumission des dossiers. Il est prévu d’établir une liste restreinte comprenant au maximum huit (8) consultants présélectionnés dans un délai de deux semaines à partir de la date de remise de la soumission et d’inviter chaque consultant concerné à remettre dans un délai d’un (1) mois une offre technique et financière, conformément aux TDRs qui seront transmis à tous les cabinets short listés. La procédure d’évaluation de la phase de présélection se fera en conformité avec les procédures définies dans le document de Passation des Marchés : directives « Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs de la Banque Mondiale », Édition révisée en 2014. Seuls les cabinets ayant démontré de solides capacités financières et ayant remis les documents nécessaires en conformité avec les conditions exposées ci-dessous, seront admises à l'évaluation. Les consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant qu'ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l'exécution des services. Les critères pour l’établissement de la liste restreinte sont : Le consultant devra pouvoir justifier une expérience de 10 ans minimum et une qualification pour exécuter les services pressentis (prospectus, références concernant l’exécution de contrats analogues, etc.) ;

Le consultant devra présenter au moins 5références antérieures des prestations similaires dans le domaine recherché. Les références des clients bénéficiaires de prestations similaires et sans équivoques seront décrites distinctement (préciser pour chaque référence, le pays, le client, le montant de la prestation, la source de financement et la période de réalisation, conformément au modèle joint en annexe).

Le consultant devra disposer des capacités techniques, d’organisation et de gestion pour une bonne exécution de la mission

Le consultant devra prouver, pour le bon déroulement des services, qu’il a une bonne connaissance de l’Afrique de l’Ouest, notamment de la République de Guinée. Une partie des services devra être menée sur place, et des déplacements en République de Guinée pour les Consultants internationaux sont nécessaires. Des services efficaces de gestion et d'appui permanent par le siège du bureau du Consultant sont à fournir pendant toute la durée de l’exécution du projet. Les critères d’évaluation des offres relatives à l’AMI, en vue de l’établissement de la Short liste des cabinets à consulter et le poids correspondant à chacun des critères sont résumés dans le tableau suivant :

Critères Maximum de points 1. Preuves de l'expérience pertinente acquise par le consultant au cours des dix (10) dernières années (expérience générale du bureau) 30 1.1 Expérience générale dans l'exécution de missions similaires : Expertise dans l’accompagnement de missions de type réformes institutionnelles du secteur eau ; études organisationnelles d’opérateurs de services d’eau ; de façon générale, études relatives aux aspects juridiques, économiques, commerciaux et financiers des sociétés d’eau dans des contextes comparables. 20 1.2 Expérience dans des pays en développement, notamment en Afrique Subsaharienne et dans les pays ouest-africains, de préférence dans le même secteur. 10 Expériences spécifiques / missions similaires : 2.1 Evaluation de l’expertise spécifique proposée pour la mission (Être un cabinet de consultants ayant achevé au moins 3 missions similaires avec des grandes entreprises /organismes gouvernementaux dans le domaine de l’élaboration des stratégies liées à la réforme institutionnelle de préférence du secteur de l’eau urbaine) au cours des 5 dernières années. ; 2.2 Le Cabinet doit avoir effectué un appui institutionnel dans la mise en place de politiques sectorielles et la restructuration d’entreprises (publiques et/ou privées et de partenariat dans le secteur des services publics (de préférence d’eau potable en milieu urbain) 60 30 30 3. Organisation du Consultant 10 Forme des dossiers de candidature : sont-ils complets, conçus et liés au projet et clairement présentés. 10

Après l’évaluation des dossiers de présélection, une liste restreinte sera établie qui comprendra au minimum cinq (5) et au plus huit (8)cabinets, répondant aux critères d’éligibilité, issus du classement des candidats. Les bureaux / groupements retenus seront invités à soumettre une offre technique et financière et les candidats non retenus seront informés par écrit. Le Client n’est en aucun cas dans l’obligation de qualifier un consultant. L’élaboration et la remise des dossiers de présélection se font sous la seule responsabilité du soumissionnaire, qui ne peut prétendre à ce que d'éventuelles fautes et omissions ne soient prises en compte. Pendant la période comprise entre l’ouverture des dossiers de présélection et l’établissement de la liste restreinte, aucune communication de quelque nature qu'elle soit ne sera admissible à moins qu'elle ne soit engagée et encadrée à l'initiative du client et/ou de la Banque mondiale. Les Consultants intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Coordination du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) du Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures (MEHH), à l'adresse suivante :

Unité de Gestion du Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG)

Sise à Landréah Commune de Dixinn

Tel : +224 657330062/+224 664269803/+621 12 62 38

Email b.s.dokore@gmail ou boubasivory@gmail.com

Conakry, le 12 septembre 2022

Le Secrétaire Général

Ahmed Sékou KEITA