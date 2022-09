Mali : Mariama Késso Diallo donne naissance à des triplés…

MALI-Dans la préfecture de Mali, en moyenne Guinée, une femme âgée d’une trentaine d’années a donné naissance à des triplés ce lundi 12 septembre 2022. Mariama Késso Diallo, c’est son nom. Elle réside au quartier Bhoundou Koura, dans la commune urbaine.

Après leur naissance, les trois bébés prématurés -deux garçons et une fille- ont été évacués au service de néonatologie de l’hôpital régional de Labé où ils sont sous couveuse. Hormis leur arrivée avant terme, les bébés ne présentent aucune anomalie.

La jeune mère est à son quatrième geste et vit avec sa belle-famille. Son mari quant à lui vit hors de la Guinée. C’est à 7 mois que Mariama kesso Diallo a mis au monde ces triplés par césarienne à l’hôpital préfectorale de Mali. A date son état de santé est stable mais elle se plaint de certaines douleurs.

« J’avais fait récemment l’échographie, on m’avait dit que je porte trois bébés. J’ai accouché par césarienne après sept (7) mois trois semaines. Lorsqu’on référait les enfants à Labé, je n’avais pas totalement repris connaissance. Avant l’accouchement, tout le corps me faisait mal. Je ne pouvais rien faire, j’étais tout le temps assise. Actuellement je suis couchée à l’hôpital, je n’ai pas fini de retrouver ma santé, j’ai l’hypertension », a-t-il relaté.

Madame Mariama Kesso Diallo sollicite de l’aide auprès des bonnes volontés, car selon elle, son mari n’a pas la capacité de s’occuper de tous ces enfants. « Quand Dieu fait un don pareil pour toi, tu vas fournir ton maximum et demander assistance pour le reste. Je demande aux autorités de la transition et aux bonnes volontés de nous assister pour notre traitement et la survie des enfants » plaide la nourrice.

Référés d’urgence vers le service de néonatologie de l’hôpital régional de Labé pour une prise en charge, les bébés ne présentent aucune autre anomalie, selon le médecin traitant qui les a reçus.

« Heureusement qu’ils sont venus à temps (…). Les bébés sont dans la couveuse, on a placé des sondes, on est en train de les alimenter pour le moment ils se portent bien. C’est des prématurés de sept (7) mois. La fille et l’un des garçons ont le même poids de 1360 grammes (1 kg 3060 g) et l’autre garçon a 1200 grammes (1 kg 200g) », explique Dr Mamadou Sanou Sylla, précisant que ce n’est pas à sa première fois de recevoir des triplés dans son service.

De Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 622 24 56 33