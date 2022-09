Avis d'appel à manifestation d'intérêt : Recrutement d’un Cabinet/firme  pour la Réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du Volet Renforcement de la capacité de production d’eau potable

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION d’intérêt N°05/mehh/pueg/c/2022 Relatif au Recrutement d’un Cabinet/firme pour la Réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du Volet « Renforcement de la capacité de production d’eau potable pour la ville de Conakry».

La République de Guinée a obtenu en juin 2017, un don de l’Association Internationale pour le développement (IDA) d’un montant de 30 millions $ US, en vue de financer à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) entre autresl’augmentation de la capacité de production d'eau et la réhabilitation des parties obsolètes du réseau de distribution ; le renforcement institutionnel du secteur de l'eau ; la réforme institutionnelle du secteur de l'eau urbaine et la gestion du projet.

Le Ministère de l’Energie, de l’Hydraulique et des Hydrocarbures de la République de Guinée, à travers le Projet Urbain Eau de Guinée (PUEG) se propose d’utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements autorisés au titre du contrat pour la la Réalisation de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) du Volet « Renforcement de la capacité de production d’eau potable pour la ville de Conakry ».

La mission a pour objectif général de réaliser une étude d’impact environnemental et social (EIES) et un plan d’action de réinstallation (PAR) permettant d’établir les mesures appropriées de bonification, d’atténuation et/ou de compensation par rapport aux impacts susceptibles de se manifester pendant la réalisation des travaux et l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable, conformément aux textes règlementaires en matière de l’environnement en Guinée et en respect aux politiques opérationnelles de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque Mondiale déclenchées par le PUEG.

Les objectifs spécifiques de cette mission sont :

Pour l’EIES :

Elaborer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) contenant un plan d’action VBG assorti des responsabilités et des coûts de mise en œuvre de différentes mesures de prévention et de d’atténuation identifiées ;

Proposer des mesures pertinentes d’atténuation des impacts négatifs (mesures préventives, compensatoires et correctives) et de bonification des impacts positifs ;

Identifier les impacts et risques qui seront engendrés par les travaux sur les composantes environnementale et sociale ;

Identifier et évaluer les risques liés à la mise en œuvre du sous-projet notamment les activités de construction citées plus haut ;

Déterminer les principaux enjeux environnementaux et sociaux liés aux activités des phases de préparation, construction et exploitation ;

Présenter et analyser les solutions de rechange au projet proposé, incluant l'option "sans projet", en identifiant et en comparant les solutions de rechange sur la base de critères techniques, économiques, environnementaux et sociaux ;

Décrire et analyser l’état initial des milieux physique, biologique et humain de la zone d'étude avant l’exécution des travaux ;

Décrire le projet proposé en fournissant une description synthétique des composantes pertinentes du projet et en présentant des plans, cartes, figures et tableaux ;

Pour le PAR :

Consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux plans technique et économique ;

S’assurer que les personnes déplacées économiquement et physiquement sont informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la réinstallation ;

S’assurer que les personnes affectées sont consultées effectivement en toute liberté et dans la plus grande transparence et ont l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation ;

Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, en étudiant toutes les alternatives pour atténuer les risques ;

Récipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une période transitoire d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus. Il est essentiel de décider si le déplacement est temporaire ou permanent et en fonction de cela décider sur les mesures ; et

Assurer que les risques d’EAS/HS soit évaluées et que les mesures soient proposées pour promouvoir la participation réelle des femmes dans les consultations (par exemple, dans les groupes séparés composées uniquement des femmes et facilitée par une femme) pour minimiser les risques d’EAS/HS dans le cadre des activités de réinstallations [1] et identifier les canaux sûrs d’accès au MGP en toute sécurité et confidentialité ;

Assurer que toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans certaines structures ou activités sont prises en compte. Par exemple, dans le commerce, il doit être clair qui est le propriétaire et qui est l'exploitant de l'installation et ce que chacun d'eux perdra et doit être indemnisé afin d'éviter des conflits ultérieurs.

S’assurer que les personnes affectées, incluant les groupes vulnérables, sont assistées dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur niveau et cadre de vie.

Les Consultants intéressés doivent fournir les informations démontrant (documentation en langue française) qu’ils possèdent les qualifications requises et une expérience pertinente pour l’exécution des Services.

Les Consultants peuvent s’associer avec d’autres firmes pour renforcer leurs compétences respectives en la forme d’un groupement ou d’un accord de sous-traitant. En cas de groupement, tous les membres de ce groupement restent conjointement et solidairement responsables de l’exécution de la mission au cas où le groupement sera sélectionné.

A. Expériences du cabinet dans le domaine :

Avoir au moins dix (10) ans d’expérience générale avérée ;

Prouver qu’il possède des capacités professionnelles et une expérience avérée pour avoir réalisé au cours des sept (7) dernières années :

B. Capacités technique et administrative du consultant

Le dossier de candidature devra comporter les piècessuivantes :

Composition et qualification du personnel clé du Consultant :

Un (01) Chef de mission qui sera un Environnementaliste de niveau d’étude minimum BAC+5 en gestion de l'environnement ou des ressources naturelles ou domaine équivalent (géographie, biologie, foresterie, etc.), possédant une expérience générale d’au moins dix (10) ans dans les évaluations environnementales et sociales en général et une expérience spécifique d’au moins cinq (05) missions d'études environnementales et sociales similaires. Par ailleurs, il ou elle devra être familier(e) avec le contexte économique, culturel et social de la Guinée. Il/elle sera chargé (e) de coordonner les activités des membres de l’équipe et la rédaction des différents rapports d’étape. En particulier, il/elle orientera les membres de l’équipe sur les activités à prendre en compte, précisera la méthodologie à mettre en œuvre et organisera les échanges et la collecte de données d'études de l’EIES selon les standards de la Banque Mondiale ;

Un (01) Sociologue ou Socio-économiste de niveau d’étude minimum BAC+5 en sociologie ou socio-économie, ayant une expérience générale d’au moins sept (07) ans et une expérience spécifique d’au moins trois (3) missions similaires comme responsable de la conception, préparation de mise en œuvre de standards internationaux en termes d’études socio-économiques et de réinstallation. Il/elle orientera les membres de l’équipe sur les activités à prendre en compte, précisera la méthodologie à mettre en œuvre et organisera les échanges et la collecte de données d'études PAR selon les standards de la Banque Mondiale ;

Un spécialiste en écologie ou flore et faune : de niveau d’étude minimum BAC+5 en environnement, foresterie, agriculture, géographie, etc. Il devrait avoir une expérience générale d’au moins sept (07) ans et une expérience spécifique d’au moins cinq (5) missions similaires en termes d’identification et de caractérisation des espèces de flore et faune.

Un (01) Ingénieur de génie civil/hydraulique de niveau BAC+5, ayant dix (10) ans d’expérience dans les projets d’infrastructures, et au moins cinq (05) ans d’expériences dans les domaines d’hydrauliques, hydrologie, traitement d’eau et des ouvrages hydrauliques.

Un spécialiste en prévention VBG possédant un niveau de Bac+4 minimum ou équivalent, en sciences sociales, en droit, en gestion des projets, ou toute autre discipline similaire et au moins sept (07) ans d'expérience professionnelle globale. Il/elle devrait avoir aussi au moins cinq (05) ans d'expérience dans la supervision des activités de prévention et réponses centrées sur les VBG (EAS/HS) et une connaissance des orientations de la Banque mondiale dans la matière.