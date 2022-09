Affaire Alpha Condé : Le RPG-arc-en-ciel et ses alliés interpellent le CNRD

CONAKRY-Alors que la pression de Conakry sur Ankara continue pour le retour "forcé" de Alpha Condé, l'ancien parti au Pouvoir et ses alliés ont interpellé ce mercredi 13 septembre, le CNRD sur ses engagements.

Le RPG Arc-en-ciel et Partis Politiques Alliés rappellent que le CNRD par son communiqué du vendredi 22 avril 2022, avait porté à la connaissance de l'opinion nationale et intenationale, que le Professeur Alpha Condé était "totalement libre et qu'il bénéficie d'une protection adéquate et de tous les droits se rattachant à son statut".

Prenant la mesure des précisions de ce communiqué du CNRD (comiténational du rassemblement pour le développement) , le RPG Arc-en-ciel et Partis Politiques Alliés estiment jusqu'à preuve du contraire, que les bruits en cours concernant le retour d'Alpha Condé, ne sont que des spéculations.

Dans le but de préserver la paix et la quietude sociale nécessaires, pour une Guinée unie dans une transition apaisée et inclusive, le RPG-arc-en-ciel et ses alliés invitent la junte au respect des engagements pris devant l'opinion nationale et internationale.

Dans leur communiqué, le RPG Arc-en-ciel et Partis Politiques Alliés lancent un appel à leurs partisans de rester mobilisés et de continuer à soutenir le président Alpha Condé en toutes circonstances.

A suivre…

Africaguinee.com