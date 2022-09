Activistes écroués : Le cri de cœur de Asmaou Barry, épouse de Ibrahim…

CONAKRY- C’est une épouse consternée par la longue détention de son mari et de ses coaccusés qui s’est exprimée ce mercredi 14 septembre 2022.

Madame Diallo Asmaou Barry, qui est également conseillère au Conseil National de Transition, demande l’ouverture du procès de son époux Ibrahima Diallo, Oumar Sylla Foniké Mengué et Saikou Yaya Barry.

Inculpées pour "trouble à l’ordre public, incendie, pillages, destructions d’édifices publics et privés, entre autres", ces trois figures sont en prison depuis le 1er août 2021.

"Nous voudrions que très rapidement qu'ils soient situés sur leur sort. Soit, l'instruction est close et on organise le procès où alors, qu'on prenne une décision judiciaire pour leur libération. On ne peut pas continuer à les garder délibérément en prison, sauf si on veut les détenir pour autre chose qu'on ne le dit pas", a lancé Madame Diallo.

Ibrahima Diallo est tombé malade en détention et a été évacué d’urgence à Igance Deen. Le paiement des frais de sa prise en charge a fait l’objet de vive polémique. Son épouse demande aux autorités compétentes d’accélérer la procédure de jugement.

"Ce que j'ai à lancer comme appel, c'est d'accélérer la procédure de jugement. Parce qu'ils sont mis sous mandat de dépôt depuis sept (7) semaines. Un mois trois semaines. C’est trop", a-t-elle lancé.

A suivre...

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com