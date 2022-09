Cellou Dalein Diallo : "Si on m’avait investi Président en 2010…"

CONAKRY-En 2010, Cellou Dalein Diallo avait perdu les élections sur le fil du rasoir face à Alpha Condé au second tour d’un scrutin présidentiel agité.

Le leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée avait contesté les résultats, tout en appelant ses partisans à ne pas manifester pour, dit-il, préserver la paix.

L’ancien Premier ministre croit fermement qu’il avait « gagné » cette élection et que s’il avait été investi, la Guinée aurait totalement changer. Du moins au niveau des infrastructures.

Aujourd’hui, il affiche une certaine envie lorsqu’il voit les infrastructures réalisées dans certains pays voisins tels que le Sénégal, la Côte d’Ivoire par les dirigeants de ces pays alors que son pays est dans la traîne.

« Si j’étais investi en 2010, aujourd’hui il n’y aurait pas une seule préfecture qui n’aurait pas été désenclavée par une route bitumée. Lorsque je vais à Dakar et Abidjan je vois ce qui est fait. Ça ne m’effraie pas, parce que je sais comment faire.

J’avais déjà un projet lorsque j’étais ministre du TP (Travaux publics) pour désenclaver toutes les préfectures de Guinée par des routes bitumées. Non seulement, on aurait entretenu ce qui existe mais on aurait fait l’extension du réseau de bitume, un des axes si prioritaires », a-t-il déclaré depuis la ville Milan en Italie, en marge de sa tournée européenne qu’il vient de boucler.

Le leader de l’UFDG vante son bilan lorsqu’il était aux affaires notamment en tant que ministre des Travaux Publics.

« Que ça soit le Fonds Européen de développement, la Banque Mondiale, la Banque islamique de développement…je sais comment ils fonctionnent. Tous les projets qu’on a pu réaliser il n’y a pas pratiquement un franc du budget national. J’ai pu, grâce à une certaine crédibilité que j’avais au sein de ces institutions (…). Lorsqu’on sent que vous êtes sérieux, rigoureux, dans la gestion les gens vous font confiance », a-t-il dit.

A suivre…

