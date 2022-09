Campagne de reboisement 2022: Les éclaircissements de Paul Kimahévé Guilavogui...

CONAKRY-Lancée le 17 juillet dernier, la campagne de reboisement 2022 se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Cette année, le Gouvernement guinéen à travers le ministère de l'Environnement et du Développement Durable, projette de reboiser 1000 hectares.

Dans le cadre de l’exécution de ce programme qui tient à cœur les autorités de la transition, le ministère en charge de l’Environnement et du Développement Durable, a planifié techniquement cinq activités phares. A savoir, la collecte et la consolidation données sur le terrain, l'information et la sensibilisation des populations, le reboisement proprement dit, la protection des sites reboisés et le suivi et évaluation des activités de la campagne.

Selon M. Paul Kimahévé Guilavogui, conseiller développement durable de madame le ministre de l’Environnement, l’exécution de certaines activités programmées est achevée. C’est notamment la consolidation des données des sites à reboiser, l’identification des personnes à impliquer, la situation des plants, la campagne d'information et de sensibilisation, le reboisement dans le cadre du BND (budget national de développement).

Pour ce qui est des actions de protection, cette activité n’a pas encore commencé alors que celle liée au suivi et évaluation, elle a été faite à la base par des directeurs préfectoraux de l'environnement et du développement durable. « Une mission d'évaluation sera sur le terrain à cet effet », a-t-il ajouté.

Au titre du Budget National du Développement (BND), cette année le département de l’Environnement a planifié le reboisement de 1 000 hectares à l'échelle nationale. Ces 1000 hectares devraient toucher les 33 préfectures, les 5 communes de la capitale et la sous-préfecture de Kassa. Mais au-delà du BND, d'autres projets et programmes similaires sont pilotés par le ministère de l'Environnement. En outre, certaines entreprises et sociétés minières font aussi du reboisement. C'est la somme de toutes ces activités qui vont être capitalisées et feront faire l'objet de la campagne de reboisement 2022, a ajouté M. Guilavogui.

"Techniquement, si nous prenons les 1000 hectares que nous avons planifié, avec un écartement de 2×2, un hectare va prendre 2500 plants. Si nous prenons les 1000 hectares, ça va nous faire 2 000 500 plants. Nous avons aussi mené une campagne de sensibilisation où nous avons demandé à chaque guinéen de planter un arbre et de l'entretenir. Si nous prenons l'efficacité de cette campagne, on peut dire qu'on avoir près de 6 000 000 de plants reboisés", a expliqué conseiller de Mme le ministre Louopou Lamah.

Pour cette campagne 2022, les ONGs locales ont été fortement associées. Après le travail de collecte réalisé sur le terrain, les données ont permis d’identifier, par région et par préfectures, les ONGs qui existent à la base.

"Nous avons eu un répertoire d'ONGs qui s'élevait à près de 224. Maintenant sur la base d'éléments et des critères bien précis, nous avons sélectionné et retenu pour tout le processus, 172 ONGs et entreprises au compte du BND", a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « Le choix des ONGs est un facteur de réussite dans le processus de reboisement. L'un des critères avait été, la présence de l'ONG à la base. Pour reboiser à Mali, c'est les ONG évoluant dans cette préfecture qu'on a choisies. Le département a fait en sorte que les ONGs sélectionnées soient près des sites de reboisement. Par rapport aux critères de sélection des ONGs, l'expérience en matière de reboisement a été mise en avant. Car il y avait des ONGs qui ont participé à des campagnes, elles avaient de l'expérience, il y avait aussi la disponibilité des plants : il nous a été donné de constater que des ONGs avaient pris le soin de produire eux-mêmes des plants. Pour les encourager dans ce processus, il fallait les sélectionner pour utiliser ces plants », a précisé M. Kimahévé Guilavogui.

En plus des Ongs locales, les services déconcentrés -inspections régionales des huit régions administratives, les directions préfectorales, les chefs section et cantonnement religieux à la base- ont aussi été impliqués. Chacun a joué sa partition dans ce programme. Pour cette année 2022, la campagne de reboisement a comme slogan "Planter un arbre et le protéger".

Selon le directeur administratif et financier du ministère de l'environnement et du développement durable le reboisement est une initiative présidentielle. Selon lui, les allégations selon lesquelles il y aurait eu un plafonnement à hauteur de 16 milliards de guinéens, sont contraires à la réalité.

" Il y a eu une lettre de cadrage qui a fixé un montant lié au reboisement. Le montant du reboisement 2022 se situe à 14 547 089 803 Gnf (quatorze milliards cinq cent quarante-sept millions quatre-vingt-neuf mille huit cent trois de francs guinéens). Ce montant piloté par le cabinet est venu en dépense de transfert. Il est logé au compte du cabinet », a précisé Ahmed Sékou Mara.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

