Grogne anti-délestage à Faranah: "Lundi encore nous investirons la rue si…"

CONAKRY-La ville de Faranah a été le théâtre d’une manifestation contre le manque de courant. Des jeunes ont investi les rues ce samedi 10 septembre 2022 pour protester contre le délestage. Le mouvement pourrait se poursuivre la semaine prochaine si rien n’est fait d’ici lundi.

Du rond-point de Tonkolonko en passant par le rond-point central de la ville via la direction de l'EDG, jusqu’au carrefour central de la préfecture… les protestataires munis de pancartes scandaient : "EDG ZÉRO ".

"Nous sommes sortis pour exprimer nos souffrances, nos quartiers Tonkolonko 1et 2 sont plongés dans le noir. Nous sommes négligés, on dirait que nous nous ne sommes pas de Faranah. Depuis une semaine, nous sommes privés de courant. C'est intenable. C’est la raison pour laquelle nous sommes là pour avertir la commune : si on ne gagne pas le courant d'ici le dimanche, lundi encore nous serons dans la rue », a martelé le porte-parole des protestataires Maama Koulibaly.

Fodé Aboubacar Kouyaté demande aux manifestants de se ressaisir : « L'autre jour, les femmes voulaient investir la rue, mais on les a sensibilisés, elles ont annulé leur manifestation. Aujourd'hui ce sont les jeunes qui sont sortis. Nous leur demandons de se ressaisir, car ce n’est pas la violence qui réglera ce problème ».

Interrogé, le Directeur de l'EDG de Faranah Karfala Sylla a joué la carte de l'apaisement indiquant qu’il a déjà saisi sa hiérarchie. Il explique le délestage par le manque de carburant. Il assure toutefois que le camion-citerne transportant le carburant est sur place. « J'invite les jeunes à la retenue. Je m'investis et je m'investirai toujours pour le bonheur de Faranah surtout dans le cadre de l'électricité », a-t-il assuré.

Affaire à suivre…

Alpha Amadou Barry

Pour Africaguinee.com