Exclusif : « Non », Alpha Condé n’a pas été inculpé…

CONAKRY- L’ancien Président guinéen Alpha Condé a-t-il été inculpé par la justice guinéenne ? Notre source est formelle, c’est « non », alors que le colonel Amara Camara affirmait le 04 septembre dernier que le président déchu a été inculpé de crime de sang.

« Le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) ne gère la situation de l’ancien président Alpha Condé. C’est un citoyen qui, il n’y a pas longtemps, a été inculpé comme beaucoup d’autres citoyens guinéens, de crime de sang. La justice est en train de faire son travail », disait-il à la veille de l’an un de l’arrivée au Pouvoir du CNRD.

Sauf que, selon une source judiciaire proche de ce dossier de crime, cette déclaration ne colle pas avec la réalité. « Pour le moment, nous sommes toujours dans la phase de l’instruction. Les enquêtes se poursuivent. Entre les annonces et la procédure, il y a toujours un décalage », précise notre interlocuteur.

C’est en début mai dernier qu’Alphonse Charles Wright, à l’époque procureur près la Cour d’Appel de Conakry a annoncé des poursuites contre Alpha Condé et l’essentiel des piliers de son régime. Cette procédure a été déclenchée suite à une saisine des avocats internationaux du FNDC, mouvement qui sera dissous plus tard par la junte.

L'ancien dirigeant guinéen et ses "coaccusés" sont poursuivis entre autres pour meurtre, assassinat et complicité de meurtre et d'assassinat. Des crimes commis dans le sillage de la contestation contre le référendum constitutionnel de 2020.

L’affaire est toujours pendante devant le Tribunal de Première Instance de Dixinn où un juge d’instruction a été commis pour piloter les enquêtes qui évoluent à pas de caméléon. Pendant ce temps, Alpha Condé poursuit son séjour médical en Turquie où il a été hospitalisé la semaine dernière dans un hôpital d’Istanbul.

A suivre…

Focus Africaguinee.com