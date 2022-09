Labé : La Banque Islamique de Guinée (BIG) débloque plus 60 millions Gnf pour la rénovation du Centre de Santé de Diari

LABÉ- C’est un ouf de soulagement pour les populations de la Commune Rurale de Diari ! Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE), la Banque Islamique de Guinée (BIG), a financé la rénovation du Centre de Santé de la sous-préfecture de de Diari, située à 33 Kilimètres du centre urbain de Labé.

Cette infrastructure sanitaire était presque hors d’usage ces derniers mois à cause de son état de vétusté avancé. Mais ça, désormais, c’est du passé. Grâce à la Banque Islamique de Guinée (BIG), qui est une banque citoyenne, les populations de Diari retrouvent une infrastructure de soin flambant-neuve. Le personnel soignant dispose d’un environnement de travail propice. Le geste de la Banque Islamique de Guinée (BIG) va également contribuer à améliorer de manière significative la qualité de la prise en charge des patients.

Le centre de Santé de Diari a été entièrement rénové dans un délai court de deux mois avec un coût global d’environ 61 millions de francs guinéens. L’inauguration a eu lieu ce jeudi 08 septembre 2022, dans l’apothéose. La cérémonie inaugurale a réuni la communauté bénéficiaire de Diari autour des sages, les autorités locales, le personnel de santé et une forte délégation de la Banque islamique de Guinée, institution donatrice, a constaté sur place Africaguinee.com.

« Aujourd’hui, nous avons inauguré le centre de santé de Diari entièrement rénové par la Banque Islamique de Guinée (BIG) », a exulté Elhadj Mamadou Koula DIALLO, maire de Diari.

Les travaux de rénovation ont consisté à changer les charpentes, la peinture, à refaire la clôture des deux bâtiments, à l’électrification du centre de santé. Ce n’est pas tout. Un incinérateur des déchets biomédicaux a été construit dans un délai minimum de deux mois. Tout ça, grâce à un financement de la Banque Islamique de Guinée (BIG) à travers l’appui de nos ressortissants de Diari qui sont à Conakry. « Nous avons suffisamment sensibilisé la population parce qu’il y a des choses qu’il ne faut pas faire sur une toiture, il faut entretenir pour que l’intérieur des bâtiments ne soit pas accessible à l’eau. La propriété doit être effective dans le centre de santé et chaque fois que l’on constate un défaut, il faut corriger tout de suite, les populations de Diari ont été largement sensibilisées dans ce cadre-là », a expliqué le président du conseil communal rural de Diari, Elhadj Mamadou Koula DIALLO qui ne cache pas sa joie de voir un tel joyau dans sa circonscription. C’est pourquoi, il n’a pas manqué d’adresser de vifs remerciements à la Banque Islamique de Guinée (BIG) pour cette assistance de taille.

M. Boubacar DIALLO est l’entrepreneur qui a exécuté les travaux de rénovation du centre de santé Diari C’est un homme satisfait qui a pris la parole pour témoigner devant une assistance heureuse. « La clôture, les pentes, le plafond y compris l’incinérateur, tout été complètement rénové par la Banque islamique de Guinée. Le centre de santé de Diari est en bon état actuellement. D’où selon lui, la satisfaction de la communauté bénéficiaire » précise l’entrepreneur Boubacar DIALLO.

Le corps médical, l’un des principaux bénéficiaires des travaux de rénovation reste reconnaissant à la Banque islamique de Guinée pour ce geste salvateur en faveur de la communauté de Diari. « Nous sommes comblés de joie. C’est le moment de remercier la Banque islamique de Guinée de nous avoir offert ce bijou que nous allons entretenir. C’est vrai le centre est rénové au nom de la communauté, mais le centre est à nous parce que c’est nous qui y évoluons. Donc nous sommes très contents et satisfaits de la rénovation du centre de santé. J’invite les populations aussi à en prendre soin », s’est réjoui Dr DIALLO Alpha Oumar, représentant du chef du centre rénové, Docteur Abdoulaye DRAME indisponible.

Mère de famille de famille, Madame Houssainatou SOW, au nom des femmes de Diari a exprimé à son tour toute sa gratitude au donateur qui est la Banque islamique de Guinée : « Ce geste nous va droit au cœur. C’est comme si, c’est à nous que l’argent a été directement remis ou bien c’est nos maisons d’habitations qui sont rénovées. Nous prions le bon Dieu de nous aider à réserver cet acquis. Le maintien de cet hôpital dans un bon état est un avantage pour nous notamment, les femmes en âge de reproduction. Ça nous évitera d’aller très loin pour des soins parce que nous mesurons la souffrance d’autres femmes enceintes qui viennent de loin pour des consultations à Diari centre ici. Merci aux donateurs. Je demande à toute la population de prier pour le rayonnement de la Banque Islamique de Guinée », a-t-elle lancé.

Dans son discours, M. Mamadou Malal DIALLO, Directeur des risques à la Banque Islamique de Guinée, représentant la Direction Générale, est amplement revenu les différents domaines d’intervention de son institution. Il explique que la BIG qui est une banque citoyenne n’est pas là que pour faire du profit. Elle se soucie aussi du bien-être des populations. C’est pourquoi elle finance de telles activités.

«Il faut dire qu’au niveau de la Banque Islamique, on l’a toujours dit : au-delà d’être une entreprise dont la finalité économique est de faire du profit, nous sommes une banque aussi éthique. Donc, nous avons une responsabilité sociale et environnementale. Dans le cadre de la mise en place de cette politique RSE, nous intervenons dans tout le pays, de Conakry jusqu’à l’intérieur du pays pour essayer d’impacter positivement les populations locales. C’est dans ce cadre qu’on essaie d’assister les populations dans le domaine de l’éducation, de la santé et de l’appui au niveau de l’environnement. Quand on a été informé que ce centre de santé se trouvait dans cet état, on a fait effectivement une visite des lieux. Nous avons constaté nous-mêmes qu’il était dans un état de délabrement avancé (…). Donc, c’est tout ce qui nous a motivé aujourd’hui à assister cette commune pour rénover ce centre de santé qui s’est bien passé dans les règles de l’art.

La rénovation à coûté environ 61 millions de francs guinéens. Aujourd’hui cette rénovation permet d’améliorer la prise en charge des patients, mais aussi le personnel soignant a désormais un environnement de travail propice. Nous invitons les bénéficiaires à bien entretenir l’infrastructure pour qu’elle puisse impacter positivement la population locale pendant longtemps. C’est notre attente aujourd’hui », a déclaré Mamadou Malal DIALLO.

C’est sur des prières et bénédictions que la cérémonie de remise du centre de santé de Diari entièrement rénové par la Banque islamique de Guinée s’est terminée dans l’espoir que d’autres actions seront financées par la même banque.

