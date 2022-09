Orange Finances Mobiles Guinée et SUNU Assurance vie Guinée signent un partenariat

Orange Finances Mobiles Guinée, filiale d'Orange Guinée et SUNU Assurance Vie Guinée, ont signé ce jeudi 8 septembre 2022, un contrat de partenariat. La cérémonie de signature qui a eu lieu au siège de SUNU Assurance, a réuni les dirigeants des deux entités partenaires.

Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG), filiale d'Orange Guinée est un acteur majeur de l'inclusion financière en Guinée. A travers son service « Orange Money », elle continue d'enrichir sa plateforme pour permettre à ses nombreux clients d'avoir accès à une diversité de produits et services financiers.

Dans le domaine des assurances, la solution de « Paiement de polices d'assurance » a été développée pour proposer et faciliter l'accès aux produits et services d'assurances via Orange Money 24h/24, 7 jours sur 7 partout en Guinée.

La signature de ce contrat de partenariat entre Orange Finances Mobiles Guinée et SUNU Assurance Vie Guinée dénote la volonté des deux entités de promouvoir un produit d'assurances auprès des populations et de poursuivre l’inclusion financière en Guinée. Ce partenariat est le troisième dans le domaine de l'assurance après celui de Lanala et NSIA. Les clients détenteurs de comptes Orange Money pourront désormais payer leurs polices d'assurance et de consulter l'historique de leurs paiements à tout moment (même en roaming).

La signature de ce contrat de partenariat "Paiement de polices d'assurance" entre le Directeur Général Orange Finances Mobiles Guinée M. Abdoul Karim BANGOURA et le Directeur Général de SUNU Assurance Vie Guinee M. Mandiaye GUEYE, est l'illustration de la volonté des deux entités d’offrir à leurs clients la possibilité de payer leurs polices d'assurances sans avoir à se déplacer et en toute simplicité.

Dans son discours, le Directeur Général d'Orange Finances Mobiles, a rappelé que Orange Money est l'un des moyens de paiement les plus utilisés en Guinée.

"Nous avons plus de 2 500 000 clients aujourd'hui qui utilisent ce service à travers tout le pays. Orange Money est un moyen de l'inclusion financière. Nous voulons que notre solution soit plus performante. C'est-à-dire qui va être utilisée par nos clients pour accéder à des produits financiers. Les produits d'assurance en font partie. Ça nous permet de diversifier nos offres et services vis-à-vis de nos clients", a déclaré Abdoul Karim BANGOURA.

Avec ce partenariat, le client Orange Finances Mobiles peut avoir accès à un produit d'assurance partout où il est, a-t-il indiqué.

"C'est un moyen qui fait gagner en temps car le déplacement dans les agences et faire la queue, est souvent compliqué. Mais la dématérialisation à travers ce partenariat facilite l'accès aux produits d'assurances à nos populations et ça va les pousser à souscrire plus massivement qu'ils ne faisaient avant à cause de toutes ces contraintes", a expliqué le Directeur Général Orange Finances Mobiles Guinée M. Abdoul Karim BANGOURA.

Ce contrat de partenariat représente énormément d'avantages aussi bien pour la compagnie d'assurance SUNU Assurance Vie que pour les clients d'Orange Money. Il permettra d’augmenter le taux de pénétration du secteur des assurances en Guinée, a indiqué M. Mandiaye GUEYE.

« Ce partenariat permettra d'augmenter le taux de pénétration dans le secteur des assurances mais aussi atteindre la couche la plus vulnérable qui a été laissée dans le secteur des assurances. Cette convention permettra, avec des produits adaptés aux personnes laissées, d'avoir accès aux produits d'assurances. Les clients peuvent souscrire à nos services sans se déplacer. Ces personnes pourront payer aussi les prix d'assurance en restant sur place", a déclaré le Directeur Générale de SUNU Assurance Vie Guinée.

A partir de ce lancement, le produit Assurance Vie sera disponible dans l'application Orange Money mais aussi sur le menu USSD *144# que les clients connaissent. Et à partir de là, ils vont accéder aux services de SUNU Assurance.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28