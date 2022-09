La Reine Elizabeth II s'est éteinte : Son fils Charles devient roi…

LONDRES-La reine d’Angleterre, Elizabeth II a tiré sa révérence ce jeudi 8 septembre 2022, à l’âge de 96 ans.

« La reine est décédée paisiblement à Balmoral cet après-midi », a annoncé la famille royale il y a quelques instants dans un tweet. Le drapeau a été mis en berne, un deuil de dix jours entre en vigueur dès ce jeudi.

Sa majesté la reine Elizabeth II a battu le record de longévité (70 ans) à la tête de cette monarchie, la plus célèbre et la plus puissante du monde.

Son état de santé était devenue critique ces dernières heures au point que sa famille s'était rassemblée à son chevet.

Son fils Charles, 73 ans, monte automatiquement sur le trône devenant Roi de la monarchie britannique.

Née en 1926, Elizabeth II n'était pas destinée à régner. Son père George VI accède au trône après l'abdication de son frère. En 1952, elle est devenue reine à la mort de son père.

A suivre...

Africaguinee.com