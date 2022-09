GUICOPRES BTP répare la voirie fortement endommagée de TOMBO dans un délai record de 24 heures

Notre filiale GUICOPRES BTP a été amenée à intervenir en urgence le 30 Août 2022 à la demande du Ministère des Infrastructures et des Transports sur la voirie fortement endommagée de TOMBO.

Les travaux ont consisté à démolir la chaussée existante et à la bétonner concomitamment ; ce qui fut fait dans un délai record de 24 heures. Or, un revêtement en béton exige une période incompressible de séchage de huit (08) jours minimums avant d’être ouvert à la circulation ; ce qui a conduit à la fermeture du tronçon pendant exactement une semaine, alors que les travaux de réfection avaient été achevés en une seule journée.

Conscient de l’impact négatif à court terme de tels travaux sur la fluidité de la circulation, le GROUPE GUICOPRES tient à présenter ses plus sincères excuses à celles et ceux qui ont pu être impactés par cette fermeture préjudiciable mais nécessaire ; tout en assurant aux usagers que cette intervention effectuée dans les règles de l’art garantira une préservation durable de la chaussée ainsi réhabilitée et réouverte à la circulation depuis ce jour.

Le GROUPE GUICOPRES entreprise citoyenne, réaffirme son engagement plein et entier à accompagner le Gouvernement dans ses chantiers d’infrastructures visant à améliorer les conditions de circulation pour le bien-être d’une population guinéenne aspirant à la qualité et au progrès.