Nouvel incident à l’Aéroport de Conakry : Les services de sécurité "mis en alerte"

CONAKRY- Les services de sécurité, de sûreté aéroportuaires ont été « mis en alerte » après un nouvel incident survenu, mardi 06 septembre 2022, à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré, où un avion de la compagnie Air Portugal a écrasé ce week-end, un motard faisant deux morts, a appris Africaguinee.com.

Une adolescente d'environ 13 ans a réussi à tromper la vigilance des agents sécurité sans document de voyage officiel pour accéder au dernier carré des voyageurs. La fillette n’a été appréhendée que par le personnel naviguant qui lui a demandé le coupon de sa carte d’embarquement alors qu'elle s'apprêtait à monter à bord de l’aéronef de Brussels Airlines en partance pour Bruxelles.

Contacté par Africaguinee.com, une source proche de l’autorité de l'aviation civile guinéenne (AGAC) a indiqué que les enquêtes sont en cours et qu’elles devraient permettre de savoir si la fillette a reçu un appui à l'intérieur ou pas.

" Nous avons été informés que la fille a été interceptée à côté de l'embarquement. On a contacté les autorités, les services de sécurité chargées notamment du contrôle documentaire et de la sûreté, histoire d'avoir plus d'informations. Ils sont en train d'élaborer des rapports qu'on n'a pas encore reçus" a indiqué notre source.

Des dispositions ont été prises pour renforcer le contrôle à l’aéroport afin d’éviter que ce type d'incidents n’arrive à d’autres compagnies.

"Les services de sécurité, de sûreté aéroportuaires privés ont été mis en alerte pour qu'ils renforcent le contrôle. Tous ceux qui arriveront à l'aéroport, qu'ils soient petits ou grands doivent justifier la raison de leur présence", a annoncé notre source.

Ce nouvel incident intervient alors que le 02 Septembre 2022 aux environs de 23h40, le vol TP 1492 de la compagnie TAP Portugal en provenance de Lisbonne a heurté deux (2) individus qui sont morts alors qu'ils circulaient sur une moto aux abords de la piste d’atterrissage.

L'histoire de cette adolescente rappelle le cas des deux jeunes guinéens Yaguine et Fodé morts dans le train d'atterrissage de la compagnie Sabena le 28 août 1999 alors qu'ils tentaient de voyager clandestinement.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28