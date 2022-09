Santé d’Alpha Condé en Turquie : les confidences du colonel Amara Camara…

CONAKRY- L’ancien Président guinéen, Alpha Condé a été hospitalisé le 03 septembre dernier à Istanbul (Turquie) où il se trouve depuis le 21 mai dernier.

Interpelé ce mardi 6 septembre 2022 en conférence de presse sur l’état de santé de l’ancien Président, le colonel Amara Camara, porte-parole de la Présidence a apporté quelques précisions. Extraits.

« L’ancien Président Alpha Condé a été pour une première fois admis (à l’étranger) pour des soins médicaux où il a subi des interventions. Ça veut dire que sa santé n’était pas trop bonne. Après ses soins, il est retourné à Conakry.

Sa santé a fait qu’il fallait lui permettre (de nouveau) d’aller pour faire des soins. C’est ce qui a fait qu’il se trouve présentement en Turquie, il continue ses soins.

Son bulletin médical, nous ne l’avons pas clairement, mais nous pouvons vous assurer que pour des raisons de santé il est là-bas. En tant qu’ancien Chef de l’Etat, il a besoin de soins dû à son rang et à sa personne.

Des dispositions sont en train d’être prises tous les jours au niveau du Gouvernement pour qu’il bénéficie des meilleurs soins et dans les meilleures conditions. Il est malade, il est en train de se faire soigner.

Et, toutes les dispositions sont prises en étroite collaboration avec les autorités turques. Tout se passe bien. Lorsqu’il sera question de communiquer de plus sur sa santé, on le fera », a-t-il dit.

A suivre…

Siba Guilavogui

Pour Africaguinee.com