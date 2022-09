Insécurité à Conakry : Un pharmacien poignardé à Wanindara…

CONAKRY-Un pharmacien a été poignardé dans la soirée d'hier lundi, 05 septembre 2022, jour de manifestation appelée du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC). Dr Pévé Béavogui, a reçu un coup de poignard à Wanindara, secteur 2 alors qu'il rentrait chez lui. Rencontré ce mardi 06 septembre par un reporter d'Africaguinee.com, il a expliqué les circonstances dans lesquelles il a été agressé.

« Hier aux environs de 16 heures, quand j'ai fini le service à la pharmacie Donka, je suis passé par l'autoroute pour venir à la maison. Arrivé à Kissosso, j'ai pris un taxi-moto pour venir à l'école Lansana Diaby (près de ma maison). Juste à la rentrée de l'école, c'est là que j'ai vu quelqu'un venir avec un couteau, il fonçait droit sur nous. Le motard a essayé de tourner pour repartir vers Kissosso et c'est en ce moment que j'ai reçu ce coup de couteau sur mon épaule gauche », a expliqué la victime qui insinue que son bourreau fait partie d'un groupe de manifestants.

« C'était une seule personne qui est venue me poignarder mais les autres étaient arrêtées à côté. Parce que, quand il m'a poignardé, il y a un motard qui nous suivait. Il m'a suivi jusqu'à l'hôpital. Il m'a rapporté que quand le jeune a fini de me poignarder, il a nettoyé le couteau sur sa culotte devant les gens. C'était aux environs de 17 heures », a-t-il dit.

Encore sous le choc, Dr Pévé Béavogui qui n'en peut plus avec l'insécurité, invite le gouvernement à protéger sa population.

« Aujourd'hui, je suis très frustré. Je ne pense pas être dans un pays maintenant-là. On est dans l'insécurité totale. On demande au gouvernement de renforcer la sécurité, de penser aux populations des quartiers profonds. Tous les jours c'est des cas de vol et de braquage. Je suis vraiment dépassé ce matin. J'ai été surpris par le jeune. Mais je suis sûr que le jeune qui m'a attaqué était dans la manifestation d'hier », soutient la victime.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23