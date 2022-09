Centre directionnel de Koloma : Lancement des travaux de construction du nouveau siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale

CONAKRY-Ce lundi 5 septembre 2022, à l’occasion de l’an un de l’arrivée du CNRD (Comité national du rassemblement pour le développement) au pouvoir, le Gouvernement guinéen a procédé à la pose de la première pierre pour la construction du nouveau siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), un EPA rattaché au ministère du Travail et de la Fonction Publique. La cérémonie a été Présidée par le premier ministre, chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a constaté sur place Africaguinee.com.

Plusieurs personnalités de haut rang ont pris part à cette activité. En plus du président du CNT (conseil national de transition) Dr Dansa Kourouma, il y avait entre autres des membres du CNRD dont le chef d'état-major des armées, colonel Sadiba Koulibaly, le haut-commandant de la gendarmerie nationale, colonel Balla Samoura, des membres du gouvernement de la transition, des diplomates dont l'ambassadeur de France en Guinée, des religieux et sages du quartier.

Le nouveau siège de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS), sera construit au centre directionnel de Koloma. La construction de ce siège est une initiative de la Direction Générale de la CNPS, appuyé par le Gouvernement à travers son ministère de tutelle, le département du Travail et de la Fonction Publique et du CNRD.

« L'édifice dont la première pierre a été posée ce lundi 5 septembre 2022 sera un immeuble d'une architecture moderne qui contribuera comme tant d'autres édifices en construction sur ce site de centre directionnel de Koloma, à embellir le paysage urbanistique du futur grand centre de Conakry », a indiqué la Directrice Générale de la CNPS.

L’infrastructure est un immeuble de dix étages, composé de plusieurs bureaux, des salles de réunion, des locaux techniques, d'un espace d'accueil. Il offrira un cadre d'accueil propice, pour un meilleur rendement au bénéfice des usagers. Le coût de construction de cet immeuble de haut-standing est évalué à 64 milliards 602 millions 163 milles 806 francs guinéens toute taxe comprise. Un Bureau accrédité fera le suivi et le contrôle des travaux.

"La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale est un outil de l'Etat qui accompagne de manière efficace et efficiente l'administration publique et les partenaires sociaux pour le développement de la sécurité sociale en Guinée", a fait savoir la Lieutenant-colonel Aminata Diallo. Elle assure qu’avec ses équipes, elle veillera particulièrement au respect du délai imparti ainsi que les normes de construction, de sûreté et de sécurité.

Pour le ministre de tutelle, la CNPS est un symbole. La construction de ce siège a plusieurs avantages. Selon le ministre du Travail et de la Fonction Publique, Julien Yombouno, la construction de ce bâtiment permettra de faire l'économie des fonds sur les coûts d'orientation qui deviennent de plus en plus en chers pour l'institution et permettra d'améliorer le cadre de travail l'ensemble des travailleurs qui vont évoluer à l'intérieur de cette infrastructure. L’autre avantage selon le ministre, c’est le fait de rapprocher les services de la CNPS aux retraités civils et militaires, premiers bénéficiaires de ladite institution.

Invité à cette cérémonie, le président des retraités guinéens Elhadj Ousmane Sylla, au nom des retraités a exprimé sa satisfaction pour le lancement de la construction du siège de CNPS. Il n'a pas manqué de remercier le président de la Transition pour l'augmentation des pensions.

Pour le maître de cérémonie, le Premier ministre, Dr Bernard Goumou, la construction de ce siège est un important projet qui constitue l'un des axes stratégiques de la politique de refondation à laquelle le Gouvernement de la transition s'est engagé depuis le 5 septembre 2021. Selon le Chef du Gouvernement, cette date est chargée de symbole, de valeur, d'émotions, gravée dans le cœur et dans les esprits de chaque guinéen et guinéenne.

" J'ai l'insigne honneur de poser aujourd'hui un acte républicain qui nourrit l'espoir pour des lendemains radieux. Ce genre d'actes qui démontre à suffisance que la transition que nous vivons est loin d'être une transition de déclaration, mais bel et bien une transition de réalisations. Il s'agit de la pose de la première pierre d’un édifice digne, qui, dans un futur non lointain abritera le siège national de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de la République de Guinée.

Je voudrais dès lors, en cette circonstance solennelle avant toute chose adresser mes remerciements à monsieur le président de la Transition Colonel Mamadi Doumbouya pour toute l'attention soutenue qu'il apporte à la cause de la protection sociale, des travailleurs et retraités de notre pays.

Cette cérémonie me permet de vous dire toute la satisfaction que j'éprouve à voir se concrétiser un contrat majeur dont je suivrai personnellement la progression. Le grand discours, je le réserve pour le grand jour, le jour de l'inauguration de ce grand projet. Une cérémonie que nous souhaiterions à la hauteur de l'édifice en projet. Une cérémonie qui devrait impérativement intervenir à l'issue d'un délai contenu dans les différents actes contractuels sans un jour supplémentaire. C'est une prescription forte que je prescrive à l'ensemble des parties prenantes à ce projet", a déclaré le premier ministre Bernard Gomou.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28