Amara Camara sur les revendications des politiques : "Aujourd’hui, c’est demander l’œuf, demain la poule, après demain le mouton…"

CONAKRY- Qu’est-ce que le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) pense des manifestations de rues projetées ce lundi 05 septembre ? Comment relancer le dialogue ? Les revendications de la classe politique sont-elles prises au sérieux par la junte ? Quid du cas d’Alpha Condé ?

Le porte-parole de la présidence, le colonel Amara Camara, une figure importante du CNRD a mis les points sur les « i » ce dimanche 04 septembre 2022, s’exprimant lors d’une synergie des radios axée sur l’an 1 de la prise du Pouvoir du Colonel Mamadi Doumbouya.

Des manifestations de rue…

« On voudrait organiser des élections demain peut-être, mais où est le fichier électoral ? Sur la base de quel recensement (va-t-on les organiser) ? Où est la constitution qui doit être le fondement sur lequel nous devons nous reposer ? Quand le temps est celui sur lequel on voudrait qu’on coure et qu’il y ait des fondements à faire, je pense qu’on devrait mettre notre énergie, notre intelligence à profit pour parvenir à mettre en place ces choses qui sont indispensables à la sortie d’une transition et qui permettront d’organiser des élections dans un délai raisonnable. Quand tout cela n’est pas fait, on court pour aller dans la rue…on fera quoi dans la rue qu’on ne puisse pas faire dans un bureau ?

Comment débloquer la situation ?

Il faut qu’on se fasse confiance. On ne peut pas préjuger des intentions de quelqu’un avant de l’avoir vu à l’œuvre. Malheureusement, c’est ce qui est en train d’arriver. Le président est assez compréhensif à ces éléments. Il n’y a pas longtemps qu’une invitation a été faite par le ministre de l’administration du territoire pour que les frères et sœur acceptent de venir autour de la table…ils ont rejeté cette main tendue. Après ils ont exigé que ce soit le premier ministre, l’autorité a accepté…encore une fois, c’est non.

Aujourd’hui, c’est demander l’œuf, demain la poule, après demain c’est le mouton. Ce ne sont pas des actions que nous critiquons, on va essayer d’accorder le temps d’écoute pour aller dans le sens d’une sortie très rapide et honorable de la transition.

Cas d’Alpha Condé

Ce n’est pas le CNRD qui gère la situation de l’ancien président Alpha Condé. C’est un citoyen qui, il n’y a pas longtemps, a été inculpé comme beaucoup d’autres citoyens guinéens, de crime de sang. Donc, c’est une situation gérée par la justice. Le CNRD n’est pas la justice. La justice est en train de faire son travail.

A suivre…

