Julien Yombouno révèle : "35 milliards GNF sont engrangés chaque mois grâce à l'assainissement du fichier de la fonction publique..."

CONAKRY- Le ministre du Travail et de la Fonction Publique est revenu ce vendredi 2 septembre 2022 sur les grands axes du bilan de son département, à l’orée du premier anniversaire de l’arrivée du CNRD (comité national du rassemblement pour le développement) au Pouvoir.

Invité de l'émission « Le Dossier de la Semaine » produite par le service de communication de la présidence de la République, Julien Yombouno a mis l'accent sur les réformes engagées dans son département ainsi que les résultats que celles-ci ont permis d'engranger.

A sa prise de fonction, le principal chantier ouvert par Julien Yombouno et qui a retenu l'attention de tous les Guinéens, c'est l’apurement du fichier de la fonction publique. Dans ce cadre, plus 6000 fonctionnaires ont été mis à la retraite. Grâce à cette vaste opération d'assainissement qui continue son cours normal, affirme le ministre du Travail et de la Fonction Publique, son département engrange chaque mois, la somme de 35 milliards de francs guinéens. Ce montant qui pourra désormais servir à l'Etat, dit-il, était perçu par des fonctionnaires fictifs.

Dans la continuité de cette première action qui vise à rendre propre le fichier de la fonction publique, le ministre du Travail et de la Fonction Publique a annoncé une batterie de mesures parmi lesquelles figure un nouveau recensement biométrique des fonctionnaires.

Cette opération déclare-t-il permettra à coup sûr, de retirer dans la base de données, les personnes décédées, les cadres non postés mais aussi ceux qui évoluent simultanément dans le secteur privé.

L'autre annonce forte faite par Julien Yombouno dans cette émission entièrement consacrée à l'an 1 du CNRD, c'est le projet de fusion des trois fichiers (fichier de la fonction publique, le fichier solde et celui des actes administratifs). Le croisement voire l'unification de ces fichiers pourrait mettre également fin à la dilapidation des ressources, a-t-il dit.

Faire un nettoyage

Ces réformes permettront à l’Etat de disposer d'un fichier de la fonction publique débarrassé de toutes anomalies. Ensuite, démarrera le recrutement tant attendu, de nouveaux fonctionnaires, a indiqué M. Yombouno.

« Tant qu'il y'a trop de fictifs à la fonction publique qui était devenue un lieu où tout le monde peut entrer, il n'est pas urgent d'organiser un concours. Il ne s'agit pas de gonfler les effectifs. Nous devons faire un nettoyage pour connaître qui est fonctionnaire et qui ne l'est pas. Nous sommes sur ce travail. Si nous parvenons à assainir jusqu'à 70-80%, nous allons passer au concours de recrutement à la fonction publique », a fait savoir le ministre du Travail et de la Fonction Publique.

En ce qui concerne les autres réformes en cours, Julien Yombouno a mis le curseur sur la révision de plusieurs textes de loi devenus obsolètes. A cela s'ajoute la rénovation du siège du département dont les travaux sont en cours. Par ailleurs, le ministère du Travail et de la Fonction Publique a inscrit au cœur de ses priorités, l'élaboration d'un plan de carrière pour les fonctionnaires. La formation continue des cadres de l'administration n'est pas en marge des réformes envisagées.

Interrogé sur le mauvais traitement infligé à certains Guinéens dans les zones industrielles, le ministre Julien Yombouno qui était sur le terrain pour toucher du doigt cette triste réalité, a indiqué qu'il entend faire de la protection sociale son cheval de bataille. Pour y arriver, les inspecteurs régionaux et préfectoraux du travail seront équipés d'engins leur permettant d'effectuer des visites inopinées dans ces zones, a-t-il dit.

