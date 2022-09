Grave accident à l'aéroport de Conakry : Deux morts..."ce qui s'est réellement passé"

CONAKRY-Un grave accident s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi, 03 septembre 2022 à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry.

Deux agents de sécurité affiliés à une société privée chargée de surveiller la clôture de l'aéroport ont trouvé la mort sur la piste d'atterrissage.

Le souffle de l'avion "Air Portugal" a aspiré les deux agents qui, par imprudence se sont retrouvés au mauvais endroit, selon un responsable de l'aéroport joint par Africaguinee.com.

« C'est des agents de la sécurité qui ont traversé devant l'avion. Le souffle du vol les a aspirés. L'avion, quand il atterrit est en vitesse, et la nuit notre clôture est surveillée. Les deux agents ont traversé devant l'avion. C'est le souffle du moteur, malheureusement qui les a tirés.

La piste n'a pas de problème. Ils se sont retrouvés à un endroit où ils ne devaient pas être. Parce parce qu'on ne traverse pas la piste. C'est ça la vérité des faits», a soutenu notre source qui a gardé l'anonymat.

Notre interlocuteur a balayé d'un revers de la main, la fermeture de l'aéroport Ahmed Sékou Sékou Touré.

« Les gens sont en train d'embarquer. Quand il y a un incident comme ça, comme sur la route d'ailleurs, normalement il y a un cordon. On fait l'investigation pour se rassurer que tout est bon. On va ouvrir et les opérations vont commencer », a-t-il annoncé.

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

