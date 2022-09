Dr Bano Barry dit ses « vérités » : "Pourquoi la transition est dans un blocage…"

CONAKRY-En Guinée, le CNRD (comité national pour le rassemblement et le développement) s’apprête à fêter le premier anniversaire de son arrivée au pouvoir alors que le climat sociopolitique reste toujours tendu.

Une partie de la classe politique et de la société civile accuse la junte de conduire de manière "unilatérale" la transition. Conséquence, la transition est engluée dans une impasse qui favorise la montée des tensions politiques et sociales. Qu’est-ce qui explique ce blocage ? Pour l’universitaire Alpha Amadou Bano Barry, ancien ministre du régime déchu, le blocage actuel est la conséquence de l’absence d’inclusivité dans les actions engagées par le CNRD.

« Le CNRD a rédigé la charte, l’a proposé, la classe politique l’a acceptée. Mais, c'est n’était pas parce qu'ils (les acteurs de la classe politique, ndlr) étaient d'accord (…). La question de l'inclusivité aujourd'hui, ça rattrape parce que dès le départ rien n'a été fait (dans ce sens) et les éléments de définition n'ont pas été apportés. Lorsque le président de la transition a dit qu'il va mettre en place un gouvernement d'union nationale, il n'a jamais défini ce que ça veut dire.

Lorsqu'il a dit qu’il va faire la refondation, personne n'a rien dit pour définir la refondation. Je dois rappeler que la Guinée a été fondée depuis 1958 (…) Lorsqu'on dit qu’on veut faire la refondation, on remet en question ce qui a été déjà fait. Celui qui l’a fait, c'est d'abord le président Ahmed Sékou Touré qui a été élevé au rang des héros. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il aurait fallu définir ce qu'on appelle la refondation en Guinée en précisant la durée », pointe Dr Bano.

De nouvelles manifestations sont projetées le 05 septembre, jour de l’an un (1) de la prise du Pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya. Ses organisateurs (le FNDC) réclament principalement un dialogue "franc" avec le CNRD pour favoriser un retour rapide à l'ordre constitutionnel.

Comment sortir de l'impasse ?

Le problème de la transition, c’est le manque d'inclusivité, explique l’universitaire. Selon lui, pour sortir du blocage politique qui a des répercussions sur les tensions sociales, il faut impliquer les acteurs les plus représentatifs.

« Si l’on veut avoir une transition longue parce que l'on considère, qu’il y a des choses qu'on veut changer profondément dans un processus de refondation, je pense que la meilleure formule aurait été dès le début d’être inclusif (…) il aurait fallu le faire collectivement avec les acteurs sociaux et politiques et non avec certains des acteurs, surtout pas avec les moins représentatifs, les moins puissants sur l’échiquier politique et social », suggère l’ex ministre de l’Éducation.

A suivre...

Mamadou Yaya Bah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 621 205 751