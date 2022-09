Guinée :Pourquoi le camp de Cellou ne "décolère" toujours pas contre la junte?

CONAKRY- L'Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie (ANAD) ne décolère pas contre le CNRD (comité national du rassemblement pour le développement).

Ce vendredi 2 septembre 2022, elle a réitéré son soutien à la manifestation projetée dans le Grand Conakry par le FNDC, (front national pour la défense de la constitution), mouvement dissous par la junte.

Pour justifier son soutien, la coalition politique dirigée par Cellou Dalein Diallo dénonce la façon dont la transition est conduite par le CNRD, à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya.

Une gestion marquée selon elle par « la violation des libertés individuelles et collectives par le CNRD, le refus de la junte et de son gouvernement d'ouvrir un cadre de dialogue sur la conduite de la transition avec les acteurs les plus représentatifs de la société guinéenne en vue d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel, les velléités de confiscation du pouvoir par un groupe illégitime et de priver le peuple de Guinée de son droit de choisir librement ses dirigeants ».

L’ANAD appelle « ses partisans ainsi que tous les guinéens épris de justice et de démocratie » à répondre massivement dans le respect des règles et principes à l'appel du front national de la défense de la constitution.

A suivre…

