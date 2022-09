Avis d’appel d’offre ouvert

Pour renforcer l’employabilité des jeunes, faciliter la réinsertion des jeunes déscolarisés ou encore favoriser l’émergence des talents autour des métiers du numérique, la Fondation Orange Guinée élargit son réseau des FabLabs Solidaires en Guinée.

Elle entend multiplier ainsi les chances des jeunes guinéens d’accéder à cet univers et cela, sans avoir forcément besoin de se déplacer bien loin.

Après l’ouverture des FabLabs Solidaires en collaboration avec Ose Ton Emploi, Solidarité Laique et enfin AUF dans l’Orange Digital Center, la FOG souhaite désormais ouvrir un autre FabLab dans Conakry, précisément à l’ENPT ou en plus d’être accessible aux personnes désireuses de s’y former gratuitement- il sera proposé en complément de la formation.

A l’image des précédents, il sera un univers dans lequel chacun pourra venir découvrir, se familiariser, utiliser des équipements dits numériques pour du prototypage, des formations ou fabrications diverses.

Pour plus de détails, merci de cliquer sur les liens PDF ci-dessous