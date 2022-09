Armée : Une décision de nomination de certains militaires rapportée...

CONAKRY-Le Général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara dit « Idy Amine » a pris un acte ce vendredi 2 septembre 2022, rapportant une décision, nommant des militaires à certains postes.

Selon l’arrêté lu ce soir à la télévision nationale, « la décision numéro 27 17 /MDN/EMGA du 12 août 2022 portant nomination de certains militaires à des postes de responsabilité est rapportée ».

L’acte de l'ex ambassadeur Aboubacar Sidiki Camara ne donne pas plus de détails sur l’identité des militaires « déchus » ni les postes qu’ils occupaient. Le motif n'a pas non plus été précisé.

Nous y reviendrons !

Africaguinee.com