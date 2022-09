Guinée : Le Groupe Canal + annonce de grandes innovations à ses abonnés…

CONAKRY- Le Groupe Canal +, Géant de la distribution d’images en Guinée, annonce les couleurs de sa prochaine rentrée. Ce mercredi, 31 août 2022, les dirigeants du Groupe ont dévoilé les grandes innovations de la société pour le bonheur de ses abonnés.

Pour se rapprocher davantage de ses clients dont la plupart sont des amateurs de foot et des séries télévisées, cette entreprise de distribution d'images, ne lésine pas sur les moyens. Chaque année, elle apporte des innovations pour offrir à ses abonnés du contenu riche et varié.

En plus des cinq grands championnats européens de football, diffusés en exclusivité sur les chaines Canal + Sport, la Ligue des Champions, prestigieuse compétition européenne suivie dans les quatre coins du monde sera aussi diffusée par le Groupe Canal, dès le 06 septembre prochain. Et, ce n'est pas tout. En cette rentrée, l'autre nouveauté à découvrir sur Canal + ORIGINAL, c'est la diffusion quotidienne à partir du 05 septembre 2022 de la série très attendue : Le FUTUR EST À NOUS.

L'annonce a été faite ce mercredi, 31 août 2022 par Adama Koné, Directeur Général de cette entreprise lors d’un point de presse. Pour ne rien rater des différents matchs de la coupe aux grandes oreilles âprement disputée par des stars telles que Messi, Kylian M'Bappé, Neymar et autres, la direction générale de Canal + invite ses abonnés et ceux qui n'ont pas encore souscrit à ses services à profiter de la plus belle offre de sport avec ses 5 chaines Canal + SPORT.

« On apporte une offre puissante au niveau sportif. C'est inédit car, nous avons en exclusivité sur les bouquets Canal + les cinq meilleurs championnats du monde que sont la Liga, la Bundesliga, la Ligue 1, la Premier League, la Série A. Il y a aussi la champions league qui est la compétition la plus prestigieuse. En plus de ça, vous aurez une nouvelle série : Le FUTUR EST À NOUS qui va cartonner. C'est une série africaine parce que, aujourd'hui le groupe Canal + est en train d'africaniser son contenu. C'est une série qui était réalisée par des acteurs africains très connus, qui sont les meilleurs du moment. C'est une série qui sera quotidienne avec 26 minutes par épisode. Ce sont les nouveautés que nous apportons à la rentrée », a annoncé Adama Koné, directeur général de Canal + Guinée.

Par ailleurs, dans la dynamique d'être encore plus proche de ses abonnés afin de les écouter, la direction générale de Canal + et Call Me ont signé une convention de partenariat. L'objectif est de permettre aux abonnés qui rencontrent des soucis, à pouvoir échanger directement avec Canal + en composant le numéro 8224, crée uniquement à cet effet. Les clients qui voudront appeler le Call Center de Canal + pour leur expliquer les difficultés rencontrées, ont la possibilité de s'exprimer dans cinq langues que sont le français, le soussou, le maninka, le pular et le kpéléwo. Le coût des appels effectués sera facturé à l'image d'un appel ordinaire passé entre parents, amis et autres.

« Call Me entend jouer un rôle de facilitateur et de rapprochement entre Canal + et ses abonnés. Parmi les innovations que nous leur avons apportées, il y a une disponibilité des services de Canal mais aussi le traitement des requêtes à travers les canaux que ça soit digital ou téléphonique. On offre aux abonnés la possibilité de pouvoir joindre le centre d'appel à de multiples canaux. Ça leur permet d'être proches de Canal+, d'être écoutés et de pouvoir avoir un retour du côté de Canal pour savoir ce que les clients veulent. C'est l'avantage qu'on compte apporter à Canal + », a déclaré Babacar Seck, directeur général de Call Me. Il faut préciser que le service Call Me de Canal + est disponible tous les jours de 8 heures à 20 heures (digital).

Siba Engagé

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 623 06 56 23