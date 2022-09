CAN "Guinée 2025" : Doumbouya adresse un message clair aux émissaires de la CAF…

CONAKRY-La Guinée tient à organiser seule la 35ème édition de la Coupe d’Afrique des nations CAN 2025. Le chemin pour relever ce challenge est certes parsemé d’obstacles, mais le chef de la junte ne fait pas dans le doute.

Ce mercredi 31 août 2022, Mamadi Doumbouya a tenu un langage clair devant les émissaires de la Confédération Africaine de Football (CAF), présents à Conakry pour jauger les capacités de la Guinée à organiser la plus prestigieuse compétition du continent.

« L’organisation de la Can 2025 est une priorité nationale. On n’ira pas en 2026 ni en 2027. Cette CAN on l’organisera en 2025 », a affirmé le dirigeant guinéen, selon ministre des Sports Béa Diallo.

Au-delà de la fête sportive, l’organisation d’une Coupe d’Afrique des nations est un vecteur d’accélération de développement. Elle requiert la réalisation d’infrastructures de pointes dans plusieurs secteurs. Construction de stades, de routes, d’hôpitaux, d’aéroports, d’hôtels…la liste n’est pas exhaustive. La Guinée tient à « sa » CAN (2025) pour ne pas rater cette opportunité.

Il nous a parlé en militaire

Le président de la transition a-t-il convaincu les émissaires de la Confédération Africaine de Football ? Difficile de trancher pour l’heure, mais ils se disent rassurés et promettent de rendre compte au Président de la CAF Patrice Motsepe.

« ll nous a parlé en vrai militaire, il est très déterminé à organiser la Can pour les guinéens. nous irons rendre compte au président de la Caf (…) mais nous sommes réellement rassurés par les dispositions déjà prises par la Guinée », a martelé Mathurin De Chacus, membre de la délégation.

A suivre…

Africaguinee.com