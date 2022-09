Béa Diallo parle : "La Can 2025 c'est pour la Guinée..."

CONAKRY-La Guinée risque-t-elle de perdre l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 ? C’est la crainte qui anime de nombreux guinéens depuis le départ à Conakry de la délégation de la Confédération africaine de football.

Alors que la polémique enfle notamment sur les réseaux sociaux sur un éventuel retrait de l’organisation de la compétition à la Guinée, le ministre des Sports Béa Diallo, interrogé cet après-midi a mis les points sur les « I ».

« La CAN 2025, c’est pour la Guinée, on l’organisera. Toutes les infrastructures seront construites pour être dans le temps imparti. C’est ce qu’on s’est entendu avec la délégation de la CAF (Confédération africaine de football) qui vient de quitter », a indiqué le ministre guinéen des Sports.

Lansana Béa Diallo précise que les émissaires de la CAF ont rencontré le Président de la transition qui a rassuré que l’organisation de la Can par la Guinée est une priorité nationale. « Toutes les infrastructures seront réalisées à heure et à temps », a rassuré le ministre. Et de préciser que dans le cahier de charge de la Caf, on ne peut retrier une CAN comme ça à un pays deux ans avant l’organisation de l’évènement.

« On va évaluer la capacité ou pas du pays (…) Il y a eu une seule visite d’inspection en Guinée en huit ans depuis que l’attribution a été faite. Pourquoi ils sont venus en Guinée, c’est parce qu’ils se sont dit que la bougeait. Le Président a été clair avec eux : 2025, on offrira cette CAN à la Guinée", a t-il ajouté.

Il relève toutefois, que ce qui va rassurer la CAF, c’est de voir la Guinée en train de poser des actes concrets et d’avancer. "On nous a donné un délai (2025). On va tout mettre en place pour être à 100% prêts à l’échéance qu’ils ont prévue. On va construire toutes les infrastructures sportives, aéroportuaires, hospitalières, routières etc. Tout cela sera mis à disposition. C’est la priorité de tout le Gouvernement », a martelé le ministre guinéen des sports.

A suivre…

