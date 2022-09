Alerte-Basse Guinée : le pont reliant Gaoual et Télimélé a cédé…

CONAKRY-Depuis ce jeudi 1er septembre 2022, les préfectures de Gaoual et Télimelé sont coupées, l’une de l’autre. Et pour cause, le pont reliant les deux localités a cédé (sous le poids de l’âge) dans la nuit du mercredi à jeudi 1er septembre 2022, a appris Africaguinee.com.

Cet ouvrage de franchissement construit en 1943, est situé dans le village de Kama Fassa. Le Pont se trouve sur la route internationale prévue entre -Kindia, Télimelé, Gaoual, Koundara, Sénégal Guinée Bissau-. Les citoyens des deux circonscriptions sont dans l’inquiétude.

« C’est dans la nuit d’hier mercredi 31 aout qu’il a cédé. Nous sommes très inquiets. Nous demandons l’aide des autorités au plus haut niveau pour la réparation immédiate de ce pont », lance Ahmed Bela Diallo, habitant de la localité de Kinsi Kôdé.

En attendant que ce cri de cœur ne soit entendu, les préfectures voisines -Gaoual et Télémélé- sont pour le moment coupées. Les gros porteurs et les véhicules de transport en commun ne peuvent plus passer par cette route suite à l’affaissement du pont.

« Nous demandons de l’aide à toutes les personnes de bonne volonté, au Gouvernement pour la réparation rapide de l’ouvrage. Car c’est une route internationale qui aide beaucoup les usagers » a lancé un autre citoyen.

Interpellé par un journaliste d’Africaguinee.com, le ministre des infrastructures et des transports a annoncé que des dispositions sont déjà prises. « Nous sommes informés. Des équipes sont en train d’être acheminées sur le terrain », a brièvement indiqué Yaya Sow.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 72 76 28