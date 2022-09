1xBet est le nouveau partenaire régional officiel du LOSC Lille

1xBet, l'un des principaux bookmakers mondiaux, est devenu le partenaire régional officiel du LOSC en Afrique. La durée de l'accord est de trois ans. Selon les termes de l'accord, la société de paris sera le partenaire régional du LOSC Lille au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et du Sud.

Dans le cadre de cet accord, 1xBet reçoit les droits d'utilisation du logo du club français et de l'image collective de ses joueurs dans ses campagnes promotionnelles. En outre, la publicité de 1xBet peut être vue sur les panneaux LED pendant les matchs de haut niveau du club dans le championnat français, et la coopération elle-même sera activement couverte sur les réseaux sociaux.

En outre, une page spéciale a été créée pour les fans du club - https://1xlosc.com. Les supporters peuvent y obtenir un code promotionnel pour s'inscrire à 1xBet dans des conditions améliorées.

"C'est une excellente nouvelle. Nous sommes très heureux de coopérer avec un club aussi légendaire, qui a une énorme base de fans, non seulement en France mais dans le monde entier. Plus récemment, en 2021, le club est devenu champion de France, ce qui n'est pas facile car nous savons tous quel niveau d'adversaires dispute ce tournoi.

Nous voulons offrir aux fans des Dogues l'opportunité de vivre les émotions les plus vives et une nouvelle expérience de pari en ligne. Pour 1xBet, cet accord est une autre étape importante dans sa stratégie globale de soutien au football à tous les niveaux. Nous attendons beaucoup de cette coopération, et soyez assurés que ce n'est pas la dernière fois que 1xBet apporte de bonnes nouvelles cette année", a déclaré Alex Sommers, un porte-parole de la société.

Il est à noter que ce n'est pas le premier accord entre 1xBet et un club de haut niveau français ces dernières années. Auparavant, la société était devenue le partenaire officiel du PSG.

1xBet est l'une des principales sociétés de paris au monde, opérant directement et par l'intermédiaire de ses partenaires franchisés dans plus de 50 pays en Amérique latine, en Europe, en Afrique et en Asie.

À propos de 1xBet

1xBet est une société de paris de renommée mondiale avec plus de 15 ans d'expérience. Les clients de la marque peuvent parier sur des milliers d'événements dans plus de 60 sports. En outre, le site web et l'application de la société sont disponibles dans plus de 60 langues.

1xBet coopère avec des clubs et organisations sportives de renom : Barcelone, la Serie A italienne, la CAF et d'autres. En outre, le portefeuille de partenaires de 1xBet comprend des organisations d'esports populaires telles que Team Spirit, K23, Tundra Esports, OG Esports et MiBR. Le bookmaker est devenu à plusieurs reprises un candidat et un gagnant de prix prestigieux, y compris IGA, SBC, G2E Asia, EGR Nordics Awards et autres.

À propos du LOSC Lille

Le LOSC Lille est l'un des clubs les plus performants de France. L'équipe a remporté le championnat national à 4 reprises et s'est classée 11 fois dans les trois premiers. Le LOSC Lille a remporté 6 coupes de France et a gagné la Supercoupe de France en 2021. Le club a participé plus d'une fois aux barrages des coupes européennes. Lors des saisons 2006-2007 et 2021-22, le LOSC Lille a atteint les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Des stars comme Eden Hazard, Pierre-Emerick Aubameyang, Gervinho et Dimitri Payet ont joué pour le LOSC Lille à différents titres. Et maintenant, le champion d'Europe Jose Fonte et l'un des attaquants les plus productifs de la Ligue 1 Jonathan David font partie de l'équipe.