Pharmacie Centrale de Guinée : Le nouveau conseil d'administration installé…

CONAKRY-Nommés au mois de juin dernier, les membres du conseil d'administration de la Pharmacie Centrale de Guinée (PCG S.A) ont été installés ce mercredi 31 août 2022. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre de la santé et de l'hygiène publique, Dr Mamadou Péthé Diallo.

Ils sont en tout onze (11) membres à avoir été installés. Dans son discours, le Directeur général de la pharmacie centrale de Guinée a tout d'abord remercié les membres du conseil d'administration sortant pour les nombreuses réformes qu'ils ont apporté à la centrale d'achat et de distribution de médicaments de Guinée. Dr Labila SAGNO a admis que les réformes engagées durant les années antérieures ont été remarquables. Ce qui, selon lui, a permis l'émergence d'une PCG SA.

"A l'entame d'un nouveau chapitre intéressant pour la PCG SA et dans l'esprit de la refondation de l'Etat, dans le souci de réconcilier la population avec son système de santé, la Direction attend de vous des orientations claires et compte sur votre soutien, votre engagement pour relever les nombreux défis dont l’essentiel est de rendre disponible et accessible géographiquement et financière à la population, des produits de qualité", a déclaré Dr Labila SAGNO.

Tout en félicitant la nouvelle équipe du Conseil d'Administration, le président du conseil d'administration sortant, Pr. Aboubacar Sidiki Diakité, a fait des recommandations pour la poursuite du plaidoyer auprès des Autorités et de toutes les parties prenantes pour la libération totale du capital, l’accompagnement et le soutient de l'équipe de gestion pour sa pleine réussite.

Au nom des membres du conseil d'administration entrant, le Colonel Ibrahima Kalil Touré a donné l'assurance que lui et son équipe restent disponibles pour apporter leur contribution, dans l'accomplissement de cette exaltante mission.

"Dès cet instant, nous nous mettrons à la tâche pour : capitaliser les acquis du CA Sortant (que nous félicitons pour ce bilan largement positif), élaborer un plan de travail cohérent avec des objectifs clairement définis pour conduire nos travaux dont les résultats doivent répondre aux attentes de l'État, des Partenaires, des Structures Sanitaires et de la Population Guinéenne" a-t-il indiqué.

Pour marquer leur détermination, le président du CA annonce que dans la quinzaine qui va suivre, trois (3) propositions vont être soumisses à la réflexion de tous les membres du CA relatives à la mise en place d'un règlement intérieur du CA, de la spécialisation des travaux à l'interne du CA et d'un Code de bonne conduite PCG. Toutes les bonnes initiatives seront encouragées et privilégiées dans le but d'obtenir de meilleurs résultats, ajouté Colonel Ibrahima Kalil Touré.

Pour le ministre de santé et de l'hygiène publique, le renouvellement du conseil d'administration se veut un changement dans la continuité. Un changement dans la mesure où selon le ministre, c'est des guinéens compétents, intègres, loyaux, patriotes sur lesquels s'est porté la confiance du président de la Transition Colonel Mamadi Doumbouya, pour pouvoir continuer cette œuvre de transformation de la Pharmacie Centrale de Guinée. Continuité dans la mesure où, avec la présence du Professeur Diakité, cela veut dire qu’une équipe passe le bâton à une autre, mais les objectifs ne changent pas. Ces objectifs c'est toujours d'être au service de la Guinée.

"Avec l'arrivée du nouveau conseil d'administration à sa tête Colonel Ibrahima Kalil Touré, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la PCG. Et cette ère, nous osons l'appeler l'ère de la refondation. Et ce que nous souhaitons comme refondation, c'est de ramener la PCG à son rôle originel, c'est à dire d'un partenaire stratégique du gouvernement et du ministère de la santé dans la lutte pour l'amélioration de la santé de nos populations", a déclaré Mamadou Péthé Diallo.

Après leur installation, le conseil d'administration a tenu sa première assemblée générale dans les locaux de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664 72 76 28