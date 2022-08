La confidence de Binta Laly Sow : "En plus de la voiture, le Colonel Mamadi Doumbouya m'a promis…"

CONAKRY-Binta Laly Sow, la diva de la musique pastorale peule a toujours du mal à contenir sa joie. Mardi 30 août 2022, elle a eu un cadeau de la part du Président de la Transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya. Une voiture 4x4 neuve et une enveloppe dont la somme exacte n’a pas été dévoilée.

Interrogée ce mercredi 31 août 2022 par un journaliste d’Africaguinee.com, l’artiste n’a pas tari d’éloges à l’endroit de son bienfaiteur, le colonel Mamadi Doubouya. Elle confie qu’auparavant, elle avait eu des cadeaux de la part d’un chef d’Etat, mais c’est la première de bénéficier d’une voiture.

"C'est la première fois qu'un Président me donne une voiture. J'avais eu des voitures auparavant, mais c'est Colonel Mamadi Doumbouya qui est le premier Président guinéen à m'en offrir une. C’est particulier. Je le remercie infiniment pour ça.

Le Général Lansana Conté aussi m'avait donné beaucoup d'argents. C’était pour que je puisse construire une maison, mais vous savez à l’époque, j'étais trop jeune. Donc, j'avais tout dépensé (rires)", a confié l’artiste.

Binta Laly Sow promet qu’elle restera toujours reconnaissante vis-à-vis du colonel Mamadi Doumbouya. Elle précise d’ailleurs que le chef de la transition guinéenne, en plus de la voiture, lui a promis une maison.

"Je suis très contente, je remercie infiniment le Colonel Mamadi Doumbouya qui m’a offert un moyen de déplacement. Je lui serai toujours reconnaissante. Il m’a promis que désormais le palais Mohamed V est ouvert pour moi. Je le remercie pour ce grand honneur.

Hier on a passé presque toute la journée ensemble, on a dîné ensemble et il m'a donné le feu vert d'aller le rencontrer quand je veux. En plus de cette voiture, le Colonel Mamadi Doumbouya m'a promis qu'il va construire une maison pour moi", a confié Binta Laly Sow.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com