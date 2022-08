Guinée : L’Association Professionnelle des Institutions de Micro finance tient son Assemblée Générale

D’après les données les plus récentes recueillies au niveau de la BCRG, le secteur de la Micro finance compte de nos jours 17 Institutions qui sont réparties en deux catégories :

14 (Quatorze) institutions qui collectent l’épargne et distribuent des crédits ;

3 institutions qui ne collectent pas l’épargne et ne distribuent que du crédit.

Ces institutions sont regroupées au sein d’une Association dénommée Association Professionnelle des Institutions de Micro finance de Guinée en abrégé APIM-G dont la mission consiste essentiellement à contribuer à la défense des intérêts de ses membres, à promouvoir le secteur de la micro finance, à faciliter la professionnalisation des institutions membres en renforçant continuellement leurs capacités afin d’offrir des services financiers efficients et durables en faveur des populations.

A l’instar du secteur bancaire, le secteur de la micro finance participe pleinement au financement de l’économie Guinéenne à travers l’accompagnement des PME, PMI et TPE qui constituent le levier de croissance dans les pays en voie de développement notamment en République de Guinée.

A titre illustratif, le financement par secteur d’activité par les institutions de micro finance, au 31/12/2021, s’élève comme suit :

Agriculture/Pêche/Elevage =GNF 148.158.704.967

Commerce/Restauration/Hôtellerie = GNF 34.033.012.218

BTP………………………………….. = GNF 88.280.044.587

Industrie/Artisanat = GNF 143.547.752.294

Transport/Communication = GNF 30.108.672.479

Soit un total de GNF 731.128.186.549.

Les institutions effectuent leurs activités à travers 683 agences ou points de service répartis sur toute l’étendue du territoire national avec un milliard d’empois directs.

Le réseau totalise un encours de crédit de 698,5 milliards de Francs Guinéens octroyés sous plusieurs formes de financements aux acteurs économique dans toutes les catégories socio-professionnelles du pays. Il permet aux mêmes acteurs de sécuriser leurs revenus ou parfois de la rentabilité à travers des placements rémunérés pour un total d’épargne de 658 milliards de GNF.

Outre l’épargne et le crédit, le réseau fournit plusieurs autres services tels que les transports monétaires, la formation, les conseils et l’assistance aux particuliers et aux entreprises.

Pour consolider et amplifier ces indicateurs encourageants et relever d’autres défis à court et à moyen termes, il serait opportun de capitaliser sur les acquits existants et renforcer la dynamique au sein de la corporation.

C’est dans ce cadre que s’est tenue le Mardi, 09 Août 2022, l’assemblée Générale de l’APIM-G.

Le nouveau CA se compose comme suit :

Président : M. Sékou Oumar DIAKITE (DG/COFINA)

Vice PCA : Mme Assetou DORE (DG / Mon Crédit)

Secrétaire Administratif : M. Labile DORE (DG / LANALA-Finance)

Chargé de Communication : Sékou Mohamed CONDE (Directeur Commercial CRG-SA)

Chargé de mobilisation des ressources : M. Mohamed Moustapha Diallo (Administrateur Général Sabou-Guinée).

Prenant la parole après son élection, le nouveau PCA de l’APIM-G (M. Sékou Oumar DIAKITE, Directeur Général de COFINA, a félicité et remercié chaleureusement l’équipe sortante ainsi que le Directeur Exécutif de l’Association pour les immenses efforts consentis jusque la.

C’est le lieu de rappeler que le CA, comme le stipulent les statuts de l’Association devra travailler en étroite collaboration avec le Secrétariat Exécutif dirigé par le Directeur Exécutif en l’occurrence Monsieur Ahmadou SOW.

Le Directeur Exécutif met en œuvre les orientations et missions de l’Association, ainsi que toutes les recommandations des différentes instances.

Pour terminer le nouveau conseil d’Administration promettra de ne ménager aucun effort pour un meilleur fonctionnement de l’Association.