Guinée : Ce que Bernard Goumou a dit aux miniers…

CONAKRY-Le Premier ministre guinéen s’est entretenu ce mercredi 31 août 2022 avec des dirigeants des compagnies minières évoluant en Guinée. Que leur a-t-il demandé ? Qu’est-ce qui va changer désormais ? Dr Bernard Goumou a apporté des précisions.

« Je vous ai conviés aujourd’hui pour vous rassurer et échanger en tant que partenaires autour des préoccupations de chacun d’entre nous afin de trouver le meilleur cadre de collaboration », a déclaré le Chef du Gouvernement, à l’entame. Il assure ensuite que la Guinée respecte et respectera tous les engagements conventions et accords auxquels elle a souscrit.

Favoriser un climat des affaires plus propices

« Je vous rassure de la volonté du Gouvernement de poursuivre la matérialisation de cet engagement. Nous sommes convaincus que ce n’est qu’ensemble que nous pouvons réussir à faire de nos projets des réalités tangibles. Je réitère la volonté manifeste du Gouvernement et la ferme détermination du président de la transition à favoriser un climat des affaires plus propices dans notre pays », a réaffirmé Dr Bernard Goumou.

En plus de leurs contributions au développement communautaire, le Premier ministre a aussi invité les compagnies minières à renforcer la cohabitation harmonieuse avec les communautés locales, gage, selon lui d’une paix sociale. Ce n’est pas tout. Le Chef du Gouvernement demande aux miniers de protéger les zones agricoles pour que le tandem mine-agriculture soit une réalité pour un développement durable et inclusif. Il annonce qu’un projet de Loi sur le contenu local a été validé en conseil des ministres et que celui-ci sera soumis au CNT (conseil national de transition) pour son adoption.

Nouvelle Loi sur le contenu local

« Je vous exhorte au respect des textes réglementaires avec un accent particulier sur le contenu local. Dans ce sens, le Gouvernement vient de valider en conseil des ministres, un projet de Loi sur le contenu local qui sera soumis très prochainement au conseil national de transition pour son adoption. Sur le plan assurantiel, je vous rappelle la nécessité de la domiciliation des risques miniers en République de Guinée, conformément au code des assurances », a lancé M. Goumou, réitérant que les autorités de la transition poursuivront les efforts de sécurisation des sites miniers.

Structurer l'exploitation artisanale de l'or et du diamant

« Nous allons travailler très vite sur une stratégie pour structurer l’exploitation artisanale de l’or et du diamant afin de favoriser une cohabitation harmonieuse entre l’exploitation industrielle et artisanale. J’ai instruit le ministre des mines et de la géologie à recevoir individuellement les sociétés minières pour échanger des défis opérationnels spécifiques de vos entreprises », a dit le Premier ministre.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com