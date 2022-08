Culture : Mamadi Doumbouya vole au secours de la diva Binta Laly Sow

L'icône de la musique guinéenne, Binta Laly Sow, a été reçue en audience dans la matinée de ce mardi 30 août 2022 par le Président de la Transition, Chef de l'Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya.

Satisfait de rencontrer à nouveau celle qui force son respect et qu'il couve d'un intérêt quasiment maternel, le Chef de l'Etat a eu un bon moment d'entretien avec Binta Laly Sow de qui il a bénéficié de nombreuses prières et bénédictions et à qui il a lui aussi salué l'engage ment d'appeler tous les Guinéens à l'unité et à la paix afin de faire de ce pays un havre de pardon et de réconciliation.

Il faut rappeler que le cri de cœur de la diva de la musique guinéenne, en marge de la cérémonie officielle de lancement des Assises Nationales le 22 mars 2022 au Palais Mohammed V n'a pas laissé indifférent le Président de la Transition, Chef de l’État.

Séance tenante, il s'était engagé à répondre à l'appel de détresse de l'interprète du grand classique “Bhoulin Djouri” qui aura bercé plusieurs générations et continue encore de le faire. Et comme le dit l'adage : chose promise, chose due. Et le Colonel Mamadi Doumbouya n'est pas du genre à faire des promesses à tout va sans lendemain.

Et ce mardi 30 août, au Palais Mohammed V, en présence du manager de l'artiste, Oudy Premier, du Ministre Directeur de cabinet de la Présidence, M. Djiba Diakité, du Conseiller personnel du chef de l’État, Elhadj Thierno Mamadou Bah, le Chef Suprême des Armées a remis officiellement à Binta Laly Sow, les clés d'une voiture 4X4 sortie d'usine et une forte enveloppe. De quoi s'offrir le toit qu'elle a toujours espéré avec le projet d'album charité " Un toit pour Binta Laly".

Fidèle à ses principes patriotiques, le Chef Suprême des Armées a déjà fait parler son cœur à plusieurs occasions à l'endroit des artistes, porte-flambeaux de la culture guinéenne. Notamment lors du mois saint de Ramadan passé, où il a octroyé aux hommes de culture des vivres. Ce fut également le cas dans le cadre de l'initiative du ragaeman Elie Kamano "Sauvons des vies" où le Chef de l'État a fait une assistance d'un fonds portant sur un milliard deux cents millions (1.200.000.000 GNF) pour venir au secours des artistes frappés par des maladies.

À toutes ces occasions où il est sollicité et quand ça l'interpelle, le Président Mamadi Doumbouya a toujours laissé parler son coeur. Ce qui lui vaut le profond respect des Guinéens qui l'ont désormais adopté comme leur sauveur. L'homme en effet en a le mérite.

