Crief : Après les crimes économiques, Aly Touré s'attaque à un autre secteur très "pourri"…

CONAKRY-En plus des crimes économiques, le Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Économiques et financières (Crief), vient d’ouvrir un nouveau front. Cette fois-ci Aly Touré s’attaque au secteur pharmaceutique et aux cliniques clandestines.

Le magistrat ordonne à compter du 15 septembre 2022 (délai de rigueur) la fermeture des boutiques et autres points de vente non-agréés de médicaments et autres produits de santé sur toute l’étendue du territoire nationale.

Aly Touré a aussi ordonné la fermeture des structures médicales et paramédicales clandestins, cliniques, centres d’imagerie médicale, laboratoire et biologie médicale.

Ce n’est pas tout. Le procureur spécial de la Crief interdit formellement la vente des médicaments et autres produits de santé à tout médecins, infirmiers, sage-femmes, agents techniques de santé…non autorisés dans les structures médicales publics et privés.

Le Procureur prévient que ces infractions constituent des infractions graves à la loi pénale. Selon lui, cette décision s’inscrit dans dans le cadre de l’assainissement et de la moralisation des pratiques médicales et paramédicales en Guinée.

A suivre…

