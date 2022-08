Ciblage des ménages indigents : Le FDSI déploie ses enquêteurs dans la région de Labé

LABE-Après Faranah, le Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) a déployé, ce mardi 30 août 2022, les 191 agents enquêteurs retenus dans le cadre du processus de ciblage des ménages pauvres et indigents, au compte du Registre Social Unifié (RSU), dans la région administrative de Labé.

Avant leur déploiement, ces agents ont été outillés sur le processus de cibalge lors d’un atelier de formation au terme duquel, une sélection a été effectuée pour retenir 191 agents enquêteurs. L’objectif est de pouvoir cibler au moins de 801 828 personnes vulnérables pour la région administrative de Labé. La cérémonie de déploiement réuni les autorités administratives de Labé ainsi que le Directeur Général du FDSI, M. Lansana Diawara.

Dans son discours, le conseiller principal de madame la Ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, a salué le travail abattu jusque-là par la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI), dans le cadre de la mise en œuvre du RSU. S’adressant aux enquêteurs, il déclare :

« Chers enquêteurs, permettez-moi de vous rappeler que l’objectif majeur de la formation que vous avez suivi est non seulement de renforcer vos capacités en Techniques Fondamentales d’Enquête, mais aussi de les appliquer pendant les exercices pratiques que vous aurez pendant 30 jours dans les districts et quartiers de la région de Labé. Le dynamisme que vous avez imprimé pendant ces journées de formation vous servira, sans nul doute à améliorer vos performances d’enquêteurs. Pour faciliter votre mission, vous serez dotés de tablettes comme moyens techniques, afin de remonter les informations des ménages en temps réel au niveau du Registre Social Unifié (RSU). Aussi, je saisis cette occasion pour vous rappeler la sensibilité et l’importance du respect des exigences liées à ce travail que sont le professionnalisme, la probité, l’engagement et la neutralité », précisé Monsieur Moussa TRAORÉ.

Dans son allocution de circonstance, Lansana Diawara, Directeur Général du Fonds de Développement Social et de l'Indigence (FDSI) a exprimé ses attentes tout en rappelant que depuis le mois de mai dernier, son service a déclenché le processus de ciblage des ménages pauvres et indigents pour la mise en place du Registre Social Unifié.

« Nous ne doutons nullement de votre engagement à couvrir toutes les localités et secteurs afin d’éviter les erreurs de ciblage. Nous vous invitons à plus de sérieux et de rigueur sur le terrain car, seules les données fiables en qualité et en quantité pourront nous aider à réduire les erreurs d’inclusion et d’exclusion. En d’autres termes, la réussite de ces opérations de ciblage dépend de la qualité de votre travail.

Dans notre planification, chaque agent doit faire au moins 20 ménages par jour, soit un total minimum de 600 sur les 30 jours francs de collecte. Conformément aux termes du contrat, le paiement de vos primes est conditionné à l’accomplissement de cet objectif. Je voudrais donc vous inviter à plus de courage et d’abnégation afin que le pays dispose de ce Registre Social Unifié (RSU) tant attendu pour une protection sociale efficace. Ces opérations de ciblage doivent être une source d’espoir pour les populations. Évitons le contraire.

En plus de l’obtention des données individuelles sur les personnes dans les ménages, ces enquêtes permettront également de collecter des informations sur les caractéristiques socio-économiques et culturelles des localités. C’est donc une mine d’informations sur la population de la région de Labé. C’est aussi un précieux outil pour le cadrage des différents programmes d’aides sociales, et pour la mise en œuvre de la politique de protection sociale prônée par Son Excellence le Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées, le colonel Mamadi DOUMBOUYA.

Chers enquêteurs, vous allez être déployés aujourd’hui pour aller cueillir les informations dans les coins et recoins de la Région de Labé. Ce travail fera de vous les soldats de la protection sociale. Ce ciblage que vous allez effectuer sera une opération d’une extrême importance en raison des objectifs poursuivis.

C’est pourquoi, la Direction Générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence (FDSI) a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer une surveillance correcte des enquêteurs par l’implication des cadres statisticiens de l’Institut Nationale de la Statistique (INS).

Le succès de cette opération d’envergure nationale, nécessite la collaboration étroite de tous (administration, institutions nationales, supervisions, enquêtes …), et tout spécialement la collaboration de la population dans son ensemble », a indiqué Lansana Diawara.

De son côté, le Gouverneur de la région de Labé, colonel Robert Soumah, a fondé son espoir que les agents enquêteurs recrutés et formés par la direction générale du Fonds de Développement Social et de l’Indigence constitueront un effectif bien outillé en méthode et en Technique de ciblage. Il lance un appel à sa population.

« J'invite toute la population de Labé à accorder un laps de temps à ces enquêteurs que vous verrez devant vos portes, ils permettront aux ménages et leurs membres de bénéficier ce programme d'assistance sociale que l'état Guinéen veut bien accorder à tous et sans exclusion. Mais cela ne sera possible que si vous acceptez de vous faire recenser dans la base de données du Registre Social Unifié (RSU) », a lancé le premier responsable de la région de Labé.

S’adressant aux enquêteurs, le colonel Robert Soumah les a exhortés à faire preuve de patriotisme et de sérieux tout le long du processus de ciblage.

« N'oubliez pas que vous avez été tous sélectionnés dans la région de Labé car vous n'êtes pas sans savoir que les conditions de vie des populations de nos préfectures sont lamentables. Je suis persuadé que les agents enquêteurs déployés feront avancer notablement la cause du projet de ciblage pour le Registre Unifié, c'est sur ces mots je déclare le déploiement des agents enquêteurs dans la région administrative de Labé », a-t-il dit.

A suivre…

Depuis Labé, Thierno Oumar Tounkara

Pour Africaguinee.com