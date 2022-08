Urgent-Guinée : L’organisation de la CAN 2025 déclarée "programme d’intérêt national et prioritaire"

CONAKRY-La Guinée tient à organiser (seule) la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football, CAN 2025. Alors qu’une mission de haut niveau de la Confédération Africaine de Football (CAF) est attendue en Guinée ce mardi 30 août 2022, le Président de la transition guinéenne a pris un décret lu tard dans la nuit lundi 29 août 2022, déclarant le « programme d’organisation de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football (Can Guinée 2025), d’intérêt national et prioritaire ».

Selon le décret, le comité d’organisation de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football Guinée 2025, placé sous l’autorité de la présidence de la République est chargé d’une mission d’intérêt public temporaire. Il jouit d’une autonomie de gestion administrative et financière. Le président du COCAN assure la direction, la gestion administrative, technique et financière.

A ce titre, il est chargé de superviser, coordonner, veiller à la conception et à la mise en œuvre des activités liées à l’organisation de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football Guinée 2025, conformément aux exigences de la CAF.

Les réserves foncières attribuées à de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football Guinée 2025 sont déclarées d’utilités publiques. Ce n’est pas tout. Les terrains compris dans le périmètre d’intervention foncière créés au profit de l’Etat sont définitivement et exclusivement affectés au programme d’organisation de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football Guinée 2025,

L’acte du Pouvoir central précise plus loin que toutes les transactions immobilières sont interdites sur les sites affectés pendant la durée du programme CAN Guinée 2025. Aussi, toutes les autorisations de construire non conformes sont suspendues à l’exception de celles relatives au programme CAN Guinée 2025. Tous travaux publics ou privés sont interdits à l’exception de ceux relatifs au programme de la CAN Guinée 2025.

Un compte spécial dénommé compte COCAN Guinée 2025 ouvert dans les livres du trésor public sera financé pour l’organisation de la 35ème édition de la coupe d’Afrique des Nations de Football Guinée 2025. Toutes les dépenses liées au fonctionnement du COCAN 2015 et à l’organisation de la coupe d’Afrique des Nations de Football Guinée 2025 sont exécutées en urgence, précise le Décret.

A suivre…

Africaguinee.com