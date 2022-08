Incident aérien à l'aéroport Ahmed Sékou Touré : "Ce qui s’est réellement passé…", selon Namory Camara, DG de la SOGEAC

CONAKRY-Le Directeur Général de la Société de Gestion et d'Exploitation de l'Aéroport de Conakry (SOGEAC) a apporté des précisions sur l'incident survenu hier lundi, 29 août 2022 à l'aéroport International Ahmed Sékou Touré.

Alors qu'il était sur le point d’atterrir sur le tarmac, un avion de la compagnie Turkish Airlines a frôlé le pire. L’incident survenu dans les airs s’est soldé par des cas de blessures chez certains passagers dont un membre de l'équipage.

Que s’est-il réellement passé ? Quelle est la cause de cet incident ? Dans quel état se trouve les blessés ? Rencontré ce mardi, 30 août 2022 par Africaguinee.com, Namory Camara a d'abord tenté de dédramatiser l'incident qui s'est produit hier.

« Ce sont des choses qui arrivent dans le transport aérien. Vous savez que le transport aérien est l'un des moyens les plus sûrs sinon, le moyen le plus sûr», a-t-il fait remarquer.

Parlant de l'incident dont a été victime le vol de Turkish Airlines qui avait à son bord 134 passagers, le directeur général de la SOGEAC informe que la cause réelle est liée aux perturbations climatiques.

« On a le vol de Turkish Airlines de 20 heures 58 qui a atterri. Maisbien avant son atterrissage, il a connu quelques turbulences, des perturbations en l'air, en raison des conditions climatiques que vous connaissez. En cette période-là, nous savons tous que la météo s'est beaucoup détériorée. En plein air, il y a eu des trous d'air et l'avion a connu quelques turbulences », a fait savoir Namory Camara.

Le directeur général de la SOGEAC a fait savoir que parmi les 134 passagers qui étaient à bord de l'avion, seuls cinq ont été blessés légèrement dont un membre de l'équipage. Et après les premiers soins rassure -t-il, tous ont regagné leurs domiciles.

« L'avion avait à son bord 134 passagers et parmi eux, il n'y a eu que cinq qui ont connu quelques soucis. Dès qu'ils ont atterri, on les a conduits dans un hôpital proche selon le protocole. Aujourd'hui, tous ceux-ci ont regagné leurs domiciles. Donc c'est pour vous dire que c'était un incident qui est arrivé et qui arrive très souvent dans le transport aérien. C'est l'occasion de le dire. Hier le Premier ministre, dès qu'il a été informé à travers le ministre des infrastructures et des transports Yaya Sow, ils se sont déplacés pour venir interagir et remonter le moral des passagers. Ils étaient rassurés de voir aussi que les autorités étaient là», a déclaré Namory Camara.

A en croire le directeur général de la SOGEAC, malgré l'incident survenu, aucun dégât matériel n'a été enregistré à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Pour preuve, l'avion n'a eu aucun problème.

