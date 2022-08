Football : Mady Camara fait ses adieux à l’Olympiacos…

C'est désormais officiel, le guinéen Mady Camara (25 ans) va rejoindre le club de la capitale italienne, l'As Roma, coaché par le technicien portugais, José Mourinho.

Ce mardi, l’ex joueur de Santoba Fc de Conakry, a fait ses adieux à l'Olympiacos un club du championnat grec.

One word: Thank you pic.twitter.com/oUZpFazTmg

— Mady Camara (@MCamarajr10) August 30, 2022