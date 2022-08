Cellou "pressé" d’arriver au Pouvoir? La mise au point du leader de l’UFDG…

CONAKRY- C’est une "nouvelle mise au point" que vient de faire Cellou Dalein Diallo, accusé par ses détracteurs d’être pressé pour arriver au Pouvoir, après la chute d'Alpha Condé.

Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), se veut clair : Lorsqu’on est leader d’un parti politique, c’est parce qu’on veut aller aux élections, les gagner pour diriger le pays. Ceci n’est pas un agenda caché, précise l’ancien Premier ministre.

« Lorsqu’on est leader d’un parti (politique), c’est parce qu’on veut aller aux élections. On a envie de diriger le pays, c’est pourquoi on crée un parti, on le renforce pour gagner les élections. On ne le dit pas parce qu’on a un agenda caché. NON ! Ceci n’est pas un agenda caché », a tranché l’homme politique, en séjour à l’étranger depuis plusieurs mois.

En Guinée, la durée de la transition fixée à trois ans fait l’objet d’un « bras de fer » entre les autorités de la transition et une partie de la classe politique. C’est le cas de l’UFDG, favorable à une transition de seize moi.

Le parti dirigé par Cellou Dalein Diallo défend la position selon laquelle, la durée d’un régime d’exception doit être la plus courte que possible. Il accuse la junte de s’être écarté du chemin pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel.

